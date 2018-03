Ingiusta detenzione, lo Stato non risarcisce quasi mai per l’errore commesso

ABRUZZO. Su 7 mila domande annue di ex detenuti che chiedono il risarcimento per ingiusta detenzione ne vengono accolte al massimo mille e cinquecento, anche per inconfessabili ragioni di risparmio da parte dello Stato.

La causa di questa ingiustizia deriva da una norma per cui l’assolto da ogni imputazione non riceverà nulla se le sue frequentazioni o i suoi comportamenti hanno determinato un “dolo o una colpa grave”.

Contro questa norma «ingiusta e discrezionale», il deputaato Gianni Melilla (Mdp) ha presentato una proposta di legge che chiede l’abrogazione di questa norma contenuta nell’articolo 643 del codice penale.

«Il danno devastante provocato da una ingiusta detenzione deve essere risarcito secondo il dettato costituzionale», ha spiegato Melilla che ieri ha promosso, insieme ad altre personalità politiche (la presidente del partito radicale Rita Bernardini, il giurista Giovanni Russo Spena, il segretario nazionale di Rifondazione Maurizio Acerbo, Piergiovanni Battibocca del comitato a sostegno dell'iniziativa), una manifestazione davanti a Montecitorio per chiedere finalmente giustizia.

Al presidio c’era anche l’aquilano Giulio Petrilli, ingiustamente detenuto per 6 anni e mai risarcito.

«La vita di migliaia di persone innocenti è stata devastata, sul piano personale, familiare, professionale. Lo Stato non può girarsi da un’altra parte», sottolinea Melilla.

«Sono da sempre a sostegno della giusta battaglia di Giulio Petrilli al risarcimento per la sua ingiusta (lunga e dolorosa) detenzione», ha commentato anche la senatrice aquilana del Pd, Stefania Pezzopane.

La ex segretaria radicale Rita Bernardini ha preso l'impegno di fare una denuncia alla commissione diritti umani dell'Onu, e Pezzopane ha assunto l’impegno di scrivere una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’iniziativa fa seguito alla lettera già inviata al Ministro della Giustizia Andrea Orlando.





LA STORIA DI GIULIO PETRILLI

Giulio Petrilli è stato arrestato quando aveva 22 anni con l'accusa di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative in “Prima Linea. Poi, però, la giustizia lo ha assolto. Dopo sei lunghi anni di carcere.

Lui, che oggi ha 59 anni, ha chiesto il risarcimento danni per l’ingiusta detenzione ma la Corte d'Appello di Milano ha detto no.

La motivazione addotta dalla corte d’appello è che, frequentando esponenti dell’antagonismo illegale, avrebbe tratto in inganno gli inquirenti.

«Quello che più sconvolge nella sentenza», ha commentato in passato Petrilli, oggi con un ruolo attivo nel Partito democratico aquilano, con delega alla giustizia, «è che i giudici hanno affermato chiaramente che a loro non interessa il giudizio penale, cioè la mia assoluzione. Non si passa più a valutare le sentenze, ma si emettono giudizi morali, in base ai quali si concede o meno il risarcimento per ingiusta detenzione».