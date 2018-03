L’Enac grazia Ryanair: niente sanzioni «crisi affrontata benino»

ROMA. Ryanair non verrà sanzionata dall'Enac per la soppressione di migliaia di voli e la compagnia rassicura che dopo marzo non ci saranno ulteriori cancellazioni.

«Al momento non ci sono gli estremi per applicare sanzioni a Ryanair, ma restiamo vigili e pronti ad intervenire se ci saranno segnalazioni», ha detto il presidente dell'Enac, Vito Riggio, dopo aver incontrato l'amministratore delegato del vettore irlandese, Michael O'Leary.

«La crisi e' stata affrontata benino», ha aggiunto Riggio, sottolineando che «il 97% dei passeggeri è stato riprotetto».





Il presidente dell'Enac ha spiegato nel dettaglio che ciò che interessava sapere dall'incontro con O'Leary era innanzitutto «l'applicazione del regolamento, e su questo abbiamo avuto tutte le garanzie. Poi che non c'è una crisi strutturale, quindi che non c'è un disinvestimento dall'Italia. E infine che si applichi al più possibile una legislazione comunitaria che non mortifichi in nessun modo i diritti e interessi dei lavoratori».

La decisione di Enac di non sanzionare Ryanair viene però «contestata» dal Codacons, che esprime «grande delusione perché esistevano tutti i presupposti per una maxi-sanzione». Uscendo dall'incontro con Riggio e col direttore generale dell'Ente, Alessio Quaranta, O'Leary ha sottolineato che si è trattato di «un buon incontro» e «abbiamo rassicurato che non ci saranno più cancellazioni dei voli dopo marzo».

Ha spiegato che «i rimborsi costeranno 25 milioni di euro», che Ryanair «pagherà tutto e che per il 95% dei passeggeri coinvolti dalle cancellazioni sono state già trovate soluzioni». Ed «importante è stato rassicurare i passeggeri» sui loro diritti, ha affermato. Guardando al futuro, il numero uno della low cost irlandese ha detto che «cresceremo in Italia del 6% questo inverno e ci sono nuovi piani di crescita e nuove rotte per l'estate».

E nel frattempo, dopo il caos delle cancellazioni, «i voli operano in orario e le prenotazioni stanno tornando alla normalità».

O'Leary ha quindi annunciato che la compagnia sta assumendo piloti.





«I nostri piloti sono pagati benissimo e al momento stiamo conducendo dei colloqui di lavoro con i piloti Alitalia che vogliono venire da noi», ha detto, precisando che in Ryanair «lo stipendio è migliore, le condizioni sono migliori, la sicurezza del posto di lavoro è migliore» rispetto ad Alitalia.

Circa un possibile ripensamento sulla ex compagnia di bandiera, dopo aver abbandonato la corsa all'acquisto a causa proprio della vicenda dei voli cancellati, O'Leary ha messo le mani avanti. «Continuiamo a parlare con i commissari, ma abbiamo detto loro che non possiamo essere coinvolti in Alitalia, non possiamo distrarci, dobbiamo risolvere i nostri problemi prima di occuparci di quelli degli altri», ha affermato.

Ma «siamo disposti a dare un sostegno per quanto riguarda il feederaggio e a mettere in vendita sul sito Ryanair i voli a lungo raggio di Alitalia», ha concluso O'Leary. E intanto i sindacati sono stati convocati per il 30 ottobre al Ministero del lavoro per la procedura di cigs decisa dai commissari straordinari di Alitalia.