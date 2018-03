Sisma, Peppina lascia casa: «mi sento un po' dimenticata»  

FIASTRA (MACERATA). Giuseppa Fattori, la 95enne terremotata sfrattata, ha lasciato ieri la sua casetta in legno abusiva a San Martino di Fiastra (Macerata): il condono è bloccato dal vincolo paesaggistico, e ieri, a mezzogiorno, la notifica dai carabinieri è arrivata alla figlia, Gabriella Turchetti. Ieri mattina, così, è scattata l'esecuzione del sequestro.

Il tribunale ha ritenuto che l'uso dell'immobile possa «aggravare le conseguenze dannose prodotte dall'opera abusiva sull'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico».

«Ma quale danno all'ecosistema? Questo - sbotta Gabriella - era il giardino di mia madre, prima del terremoto, e lei se ne prendeva cura».

E Peppina? «Sono stata un po' dimenticata dalle istituzioni», dice.

L'anziana non andrà a stare con la figlia a Castelfidardo, in provincia di Ancona: ha deciso di stabilirsi nel vicino container, un termosifone elettrico a riscaldare l'ambiente.

«È lucida e determinata - dice il genero Maurizio Borghetti -, non c'è modo di convincerla a venire con noi, vuole restare qui. Per ora».

Sull'abitazione in legno, Borghetti appende una targa con su scritto: 'La casetta di Peppina e Rino', il marito della 95enne scomparso 10 anni fa.

«Questa di oggi non è un'offesa a mia madre - dice la figlia Gabriella piangendo - ma un'offesa all'umanità intera».

Peppina «vuole morire a San Martino, accanto alla sua casa inagibile, dove ha vissuto per oltre 70 anni».

Dopo una pasta con pomodoro e basilico, l'ultimo pasto in quella casetta, Peppina si riposa sulla poltrona. Poi asciuga le stoviglie, riordina la cucina, si siede, riflette rassegnata. Deve affrontare lo strazio del trasloco, con i vasetti dei fiori e i pochi oggetti.

«Per me quella casetta era la soluzione - non si stanca di dire Peppina, accasciata su una sedia nel container dove ha appena traslocato -. Potevo star bene gli ultimi giorni della vita mia, lì dentro non era né caldo né freddo. Ma il Signore perdonerà tutti. Se se lo meritano. Ci siamo appellati a tutti, mia figlia ha scritto una bella lettera anche al Papa. Non ci ha risposto nessuno. Sono stata un po' dimenticata dalle istituzioni».