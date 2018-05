Tragedia viadotto, funerali separati. I dubbi della famiglia: perchè Filippone non è stato fermato?

PESCARA. La magistratura ha concesso il nulla osta per i funerali di Marina Angrilli e della figlia Ludovica, 10 anni, vittime della tragedia avvenuta domenica scorsa in Abruzzo: a renderlo noto è il fratello della donna Francesco, ematologo all'ospedale di Pescara, che non ha voluto rivelare il luogo delle esequie.

«Abbiamo avuto il nulla osta dall'autorità giudiziaria - ha detto all'ANSA Francesco Angrilli - probabilmente i funerali ci saranno venerdì, ma sono timoroso nel rivelare il luogo, anche se so che poi alla fine si verrà a saperlo comunque. Francamente ho il terrore, avendo vissuto certa stampa, le televisioni accampate fuori casa, di ritrovarmi un tale assembramento lì. E comunque gli ultimi particolari non sono ancora certi».

Fausto Filippone si è suicidato gettandosi dal viadotto Alento della A14, poche ore dopo aver gettato nel vuoto la figlia Ludovica; la moglie era morta la mattina dopo essere caduta - a causa di una spinta, secondo l'autopsia - dal balcone dell'appartamento di Chieti, di proprietà del marito.

Una scaletta trovata sul lato sinistro del balcone, «compatibile con la traiettoria della caduta della donna», è per la squadra mobile la prova della trappola studiata a tavolino. La donna potrebbe essere stata costretta a salirci sopra e lui l’ha spinta giù.

PERCHE’ NON E’ STATO FERMATO?

Adesso proprio il fratello della donna si domanda come mai Filippone non sia stato fermato dalla polizia quando è arrivata, insieme all’ambulanza, per soccorrere la donna caduta dal secondo piano.

Il marito era ancora lì, come hanno raccontato alcuni testimoni, ma non è stato fermato.

«Mi viene difficile poter credere che sia sfuggito l'atteggiamento di questa persona, distaccata, in preda ad uno stato che non aveva un aspetto di normalità. Faccio fatica a credere che questo possa essere sfuggito ad una pattuglia di polizia», ha detto Angrilli all’Ansa. «Sono sconvolto dalle notizie che ho letto».

Secondo quanto ricostruito dal medico che per primo ha soccorso la signora Marina, dopo che la donna è stata caricata sull’ambulanza, non senza difficoltà, sono andati via tutti insieme: le ambulanze, la volante e il marito della signora.

Di fatto nessuno ha impedito a Filippone di andare a prendere la figlia, raggiungere il viadotto, lanciarla nel vuoto e poi fare la stessa fine.

Perchè nessuno ha chiesto all’uomo di recarsi al comando di polizia per raccontare l’accaduto?

«Mi auguro che la dinamica non sia questa», continua Francesco Angrilli. E ancora: «Vorrei sperare che non sia così. Spero che la pattuglia sia arrivata dopo che lui si è allontanato. A me riesce difficile credere che una pattuglia della polizia presente sul posto lasci andare via una persona in quelle condizioni, cioè come Filippone è stato descritto dall'uomo che ha soccorso mia sorella».

Incredulità anche rispetto al comportamento che la polizia «ha avuto con me e con l'altra mia sorella. Ho notato sempre un'attenzione, una sensibilità... questo cozza con questo comportamento, per cui mi auguro che la dinamica dei tempi non sia proprio quella e provo ad immaginare che la pattuglia della polizia sia arrivata quando lui si era già allontanato».

«È chiaro - ha concluso - che questo aggiungerebbe dolore al dolore: siccome il rapporto che ho avuto con le forze dell'ordine è encomiabile io immagino che loro siano arrivati dopo che mio cognato se n'era andato».

Si indaga adesso per capire cosa sia successo per scatenare una tale follia.

Come ricostruisce la Stampa, l'uomo, mentre si trovava sul cavalcavia avrebbe detto: «Devo chiedere perdono a mia moglie, ma anche lei ha molte cose di cui farsi perdonare. Fino a quindici mesi fa la mia era una vita felice».

Resta da capire anche se la povera Ludovica sia stata stordita con un sonnifero, questo potranno rivelarlo solo gli esami tossicologici già effettuati ma per il responso ci vorrà tempo.

Di certo quando la volante è arrivata sul posto, il poliziotto ha visto chiaramente la bimba con gli occhi aperti, in piedi, appoggiata al guardrail del ponte, mentre il padre, seduto, la cingeva per la vita. Lo sguardo di Ludovica era atterrito, immobile. E quando il padre l’ha liberata nel vuoto, lei non ha nemmeno urlato.

Secondo alcune ricostruzioni la morte della mamma, ad agosto scorso, che aveva accentuato la depressione dell’uomo, tanto che la sorella medico gli aveva suggerito una psicoterapia e degli psicofarmaci. Ma l’uomo aveva rifiutato entrambi e si era molto adirato quando la sorella aveva confidato le preoccupazioni alla moglie Marina.