L’omicidio di Carsoli non è omicidio: donna morta per cause naturali

CARSOLI. Alt fermi tutti: l’omicidio della donna di Carsoli non è un omicidio ma una semplice morte per cause naturali.

Sembra incredibile ma è questo il risultato che emerge dalla autopsia: Violeta Blindescu, la donna di 46 anni trovata morta ieri in un appartamento di Carsoli con «evidenti segni di violenza» è morta per cause naturali.

La Procura di Avezzano ha disposto così l'immediata scarcerazione di Dan Gabinat, il 46enne romeno accusato della sua morte perchè al termine dell'autopsia è risultato che il decesso è stato causato da un edema polmonare.

Il magistrato non ha escluso eventuali maltrattamenti dell'uomo sulla donna in passato, ma la morte non è stata causata da un atto violento.

Gabinat proprio ieri mattina era stato fermato ufficialmente e condotto nel carcere di Avezzano con l'accusa di aver ucciso la compagna.

Un esito inaspettato che probabilmente metterà fine all’inchiesta e scagionerà per sempre l’ex compagno indicato fin da subito come il presunto colpevole.

Se la verità è questo l’errore è durato appena poco più di 30 ore. Almeno...