Furto al bar tabacchi, bottino oltre 12 mila euro

ATESSA. E' stimato in oltre 12mila euro il bottino, fra stecche di sigarette e contanti, del furto avvenuto nella notte ai danni di un bar-tavola calda annesso a un distributore carburanti sulla Fondovalle Sangro, in territorio di Atessa (Chieti). Tre persone incappucciate - come documentano le telecamere di videosorveglianza - sono entrate nel locale poco prima dell'una forzando una finestra. Dai filmati si vedono i ladri agire in meno di 4 minuti. Oltre a prendere il registratore di cassa, contenente 1.200 euro, i ladri hanno rubato numerose stecche di sigarette per un valore superiore ai 10mila euro. I carabinieri di Atessa, coordinati dal capitano Marco Ruffini, stanno visionando i filmati delle telecamere interne al locale e di quelle presenti in zona.