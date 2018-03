Gestione Naiadi, Serraiocco chiede la proroga per altri 3 anni

PESCARA. Una proroga di tre anni della convenzione di gestione delle piscine 'Le Naiadi' di Pescara con un ulteriore investimento di 500 mila euro per ammodernare le strutture: a chiederla è il presidente della Progetto Sport Impianti Srl, Vincenzo Serraiocco, che gestisce la piscina dal febbraio 2017.



E’ un periodo di grossa visibilità cercata per Serraiocco che negli ultimi giorni ha annunciato il suo interesse anche per acquistare la piscina di Francavilla ed è tornato a parlare ieri, in una conferenza stampa convocata dopo alcuni problemi di fruibilità avvenuti negli ultimi mesi che hanno visto le proteste di molti utenti.

Piccoli problemi per la società grandi per gli utenti che si sono lamentati per qualche disagio che la società promette non si verificherà più.



Serraiocco ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto all'interno della struttura - di proprietà della Regione - puntualizzando soprattutto i rapporti con l'ente, in vista della scadenza della convenzione fissata per febbraio 2019.

Serraiocco è subentrato nella gestione dopo i problemi che hanno coinvolto la precedente società di gestione che faceva capo a Di Renzo (coinvolta anche in una inchiesta per bancarotta) e risucchiata nel vortice dei rapporti con la Regione con crediti vantati e non pagati ma contestati dall’ente pubblico.

Ora lo spettro di un braccio di ferro con la Regione sembra riaffacciarsi

«Ho voluto incontrare la stampa - ha spiegato Serraiocco - per puntualizzare dei punti che ritengo prioritari dopo alcune notizie riportate negli ultimi tempi sull'acqua fredda in piscina. Cosa non vera perché il regolamento Fin prevede una temperatura minima di 24 gradi e le nostre piscine hanno sempre avuto temperature fra i 26 e 28 gradi, dunque superiori ai regolamenti. È vero invece che c'è stato qualche problema per le docce che stiamo risolvendo. La verità è che abbiamo un impianto vecchio, con due caldaie ultradecennali che richiederebbero la sostituzione. Una è oggi guasta e l'altra caldaia regge ancora, ma abbiamo chiesto alla Regione la sostituzione, ma alle nostre richieste l'ente ci ha risposto con delle pec evasive».



«L'unica volta che ho visto la Regione - ha sottolineato - è stato in occasione di una visita fatta da una società di ingegneria che vorrebbe investire in questa piscina, attraverso un project financing che è stato presentato alla Regione da un gruppo rappresentato da Amedeo Pomilio (olimpionico ed ex campione di pallanuoto, ndr). Ma per il resto la collaborazione con l'ente lascia a desiderare visto che ho chiesto alla Regione, prima di fare un nuovo bando, una proroga tecnica di gestione di altri tre anni, con la volontà di fare ulteriori investimenti per mezzo milione di euro e poi alla scadenza dei tre anni partecipare anche noi ad un nuovo bando, senza però ricevere risposta».

La società ha poi voluto aumentare il pressing verso la Regione.

«Abbiamo difficoltà di interlocuzione con la Regione - ha sottolineato il consigliere di amministrazione della Progetto Sport Impianti, Livio Di Bartolomeo - con un rimpallo di responsabilità da un dipartimento all'altro, e con l'allungamento delle pratiche. Vorrei poi precisare che, in base all'articolo 13 della Convenzione, chiediamo il riconoscimento di somme che la nostra società ha anticipato (per due milioni di euro) e per questo abbiamo proposto la proroga tecnica di tre anni con l'impegno di un ulteriore investimento di 500 mila euro».

Il giudice, dopo un ricorso della Progetto Sport Impianti alla Regione, ha già riconosciuto il pagamento di 870 mila euro all'ente di gestione per le spese di migliorie sostenute nell'impianto.



Si dice sorpreso Enzo Del Vecchio incaricato da D’Alfonso di occuparsi della vicenda più per i toni che per altro. Del Vecchio ha però anche riferito di presunti ostacoli ai tecnici regionali chiamati a verificare le strutture ed i lavori effettuati a riprova di una certa tensione tra i soggetti coinvolti.





«C’è completa disponibilità» , ha concluso Del vecchio, «ad incontrare la società per valutare l’ipotesi oggi prospettata alla stampa in un confronto sereno e partecipato con le strutture regionali competenti a valutare ogni singola proposta, compresa quella di un soggetto terzo che ha avanzato un progetto innovativo in una prospettiva che va ben oltre il triennio ipotizzato dalla Progetto Sport. Sul delicato argomento non siamo stati mai dormienti ma sempre disponibili, ritenendo il valore del compendio estremamente importante per la comunità che lo frequenta, e per questo ci rendiamo ancora disponibili all’ennesima riunione con la consapevolezza di voler restituire decoro e prestigio a Le Naiadi ed evitare soluzioni pasticciate e di breve respiro che nulla possono aggiungere in termini positivi alla situazione attuale».