Omicidio Alessandro Neri: la macchina  parcheggiata in centro mercoledì?

PESCARA. Seduto, con le gambe in acqua e il busto adagiato sugli arbusti della sponda del torrente.

Vestito e con il cappuccio della felpa sulla testa. È stato trovato così, ieri pomeriggio, nel fosso Vallelunga, alla periferia di Pescara, il corpo di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore ucciso a colpi di arma da fuoco. Stamani la Procura di Pescara ha conferito al medico legale Cristian D'Ovidio l'incarico per l'autopsia sul corpo del giovane, che dovrebbe essere eseguita domani.

L'esperto dovrà stabilire la causa esatta ed i tempi della morte, oltre a cercare eventuali tracce ed elementi utili alle indagini.

Dall'ispezione cadaverica eseguita ieri è emerso che il corpo presenta almeno un colpo di arma da fuoco, al torace, con foro di entrata anteriore





SPECIALISTI DEL RIS

Gli specialisti del Ris eseguiranno accertamenti e cercheranno tracce nella zona, elementi che potrebbero contribuire a ricostruire l'accaduto. Gli esperti dell'Arma lavoreranno anche sull'automobile del ragazzo, trovata parcheggiata nel pieno centro di Pescara mercoledì mattina. Intanto si è appreso che non è stato ancora trovato il portafoglio del 29enne. Il giovane, secondo quanto riferito dai familiari agli investigatori, lo aveva con sé.





GLI AMICI E LE FREQUENTAZIONI

In queste ore i militari sono al lavoro per ricostruire conoscenze, frequentazioni e gli ultimi istanti di vita di Neri e per capire in quale contesto è maturato l'omicidio. Dopo i familiari, gli investigatori stanno ascoltando gli amici del ragazzo. C'è da capire se il giovane sia stato ucciso nel luogo del ritrovamento - zona piuttosto impervia alla periferia Sud di Pescara - o se sia stato portato lì successivamente. Accertamenti sono in corso anche sulla vicenda dell'automobile di Neri, una Fiat 500 di colore rosso: c'è da capire da chi e quando è stata parcheggiata lì a circa sei chilometri di distanza dal luogo del ritrovamento del corpo.

Il titolare della pizzeria che si trova proprio a pochi passi dal parcheggio dove è stata trovata la vettura avrebbe dichiarato agli inquirenti che quella automobile martedì non c’era. Una versione che sarebbe confermata anche da alcune telecamere della zona che hanno ripreso il passaggio della vettura, la mattina presto di mercoledì. Qualche ora dopo è stata segnalata, individuata e portata via per i rilievi del caso.

A questo punto sarà fondamentale capire a quando risale la morte del giovane, se sia stato ammazzato subito o se la morte risalga a qualche giorno dopo. Chi ha messo l’auto lì? Alessandro o il killer? I rilievi sulla vettura daranno risposte anche in questo senso.

Neri si era allontanato dalla sua abitazione di via Londra, a Spoltore, la mattina di lunedì e di lui si era persa ogni traccia. Fino a ieri, quando il corpo di un uomo è stato trovato dai cani molecolari, dopo che il telefono del ragazzo aveva rivelato la possibile posizione. Poi il recupero e il riconoscimento da parte del padre.





LA DISPERAZIONE DELLA MAMMA

«Maledetto killer, guardati le spalle...comincia la caccia» scrive intanto su facebook Laura Lamaletto, la mamma di Alessandro.

«Ale ti hanno ucciso, Ale con un colpo di pistola...A chi lo ha premuto il grilletto domando: hai una mamma?», scrive ancora la donna sul proprio account Facebook. «Maledetto assassino di Ale. Non c'è posto dove puoi nasconderti!».

E ai tanti utenti che le porgono le condoglianze e le rivolgono messaggi di sostegno lei replica: «Non siate tristi, non piangete la morte di mio figlio!!! Aiutatemi a trovare il suo assassino!».