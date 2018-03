Omicidio Rapposelli: «il cadavere di Renata per tre giorni nel parcheggio»

ANCONA. Prima notte in carcere a Castrogno per Giuseppe e Simone Santoleri, arrestati all’alba di ieri con l’accusa di aver ucciso Renata Rapposelli il 9 ottobre scorso, giorno della sua scomparsa.

La chiave di volta che sorregge l'ipotesi omicidiaria e che allo stesso tempo rappresenta un grave indizio a carico dei due si troverebbe proprio nella falsità dell'affermazione dell'ex marito di aver accompagnato la donna a Loreto.

E per il giudice, che condivide l'assunto del pm, le esigenze di custodia cautelare si ravvisano nel pericolo di inquinamento probatorio.

I due Santoleri, infatti, hanno presentato una denuncia a carico di due testimoni con l'obiettivo, dice oggi il giudice, di intimorirle.

Inoltre Simone qualche giorno fa ha espresso la volontà di rottamare l'auto, secondo il magistrato per evitare eventuali comparazioni compromettenti.

Sempre il gip ravvisa la pericolosità sociale dei due che avrebbero agito con scaltrezza e programmato una versione per allontanare da loro i sospetti.

Nell’ordinanza di custodia cautelare viene posto l’accento anche sul carattere irascibile e violento di Simone, con alle spalle già una condanna per violazione di domicilio e danneggiamento seguito da incendio. Comportamento violento confermato anche dalle dichiarazioni della sorella che, ascoltata, ha riferito - scrive il giudice - di un tentativo di avvelenamento posto in essere da Simone nei confronti della madre.

TRE GIORNI IL CADAVERE NEL PARCHEGGIO

Dalla casa dei Santoleri, ha spiegato il procuratore reggente di Ancona Irene Bilotta, nessuno ha più visto uscire la Rapposelli. Testimoni hanno sentito il figlio Simone insultarla e inveire contro di lei che aveva avviato una causa per riavere 3mila euro di assegni alimentari arretrati: «putt...dopo tanti anni sei venuta a riprenderti mio padre».

Altri hanno visto la Fiat Seicento dell'ex marito spostata diverse volte la sera del 9, forse per caricare il corpo: il cadavere, avvolto nel cellophane e coperto da cartoni, vi sarebbe stato nascosto tre giorni.

Tre giorni, dunque, in macchina, praticamente sotto gli occhi dei vicini che però non si sono accorti di nulla e mai, evidentemente, avrebbero potuto immaginare una cosa del genere.

Una vicina di casa, intervistata da alcune televisioni nazionali, ha riferito che il suo cagnolino, proprio in quei giorni, continuava a gironzolare intorno alla macchina, cosa che non succedeva mai.

LE CELLE TELEFONICHE

Alle 15.39 del 9 ottobre 2017 il cellulare di Renata Rapposelli si disconnette dalla rete dati della cella telefonica fino a quel momento agganciata vicino alla casa dell'ex marito Giuseppe Santoleri e del figlio Simone a Giulianova.

E' la prova che non poteva trovarsi a Loreto (Ancona) dove il marito dichiara di averla accompagnata a pregare nella Basilica della Santa Casa.

SOFFOCATA IN CASA

Per la Procura di Ancona, qualche ora dopo - tra le 17 e l'una di notte -, viene soffocata in casa, forse prima stordita, dai Santoleri dopo una lite furiosa. L'interrogatorio di garanzia per i due si terrà giovedì.

«Li avevamo preparati a questa eventualità - hanno detto gli avvocati Gianluca Reitano e Gianluca Carradori, affiancati da Alessandro Angelozzi - trattandosi di un'indagine per omicidio. Sono abbastanza tranquilli, per quanto si possa esserlo in una situazione del genere».

L'ordinanza "fa acqua", secondo i legali che ha preannunciato un ricorso al Tribunale del Riesame.

LE TELECAMERE

Alle 11.15 del 12 ottobre, l'auto - si vede la targa, non gli occupanti - viene ripresa dalle telecamere in una rotatoria a Porto Sant'Elpidio: appare carica, non ha la cappelliera posteriore e spuntano i cartoni dal bagagliaio. Più avanti sulla strada statale per Tolentino, a Morrovalle, la Seicento bianca compare ancora: ha il tergicristallo bloccato come l'auto dei Santoleri. Un quadro abbastanza completo, secondo l'accusa, cui potrebbero mettere il sigillo gli accertamenti definitivi medico legali, dei Ris e sulla compatibilità del terriccio sulle ruote della vettura con quello vicino al fiume Chienti dov'era il cadavere. La parola Chienti emerge dalle ricerche sul web di Simone che, prima del ritrovamento del corpo, scaricò la sentenza della Cassazione sul caso di Roberta Ragusa, la 44enne di San Giuliano Terme (Pisa) il cui cadavere non è stato rinvenuto: nonostante ciò, la Cassazione aveva annullato il proscioglimento del marito Antonio Logli, condannato dal gup a 20 anni di carcere (appello il 18 marzo) per omicidio e soppressione di cadavere.