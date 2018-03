Delitto Rapposelli: «Renata uccisa in casa e poi gettata nella scarpata»

GIULIANOVA. E’ arrivata ad una svolta questa mattina l’indagine sulla morte di Renata Rapposelli, la pittrice originaria di Chieti sparita il 9 ottobre e ritrovata morta, un mese dopo, nelle campagne di Tolentino, nelle Marche.



Questa mattina all’alba i carabinieri di Ancona sono andati a Giulianova ad arrestare Simone e Giuseppe Santoleri rispettivamente figlio ed ex marito della vittima.

I due sono accusati di omicidio volontario in concorso: la donna sarebbe stata ammazzata il giorno stesso della scomparsa, poco dopo l’arrivo nella casa dei due.



Il movente, dice la procura, sarebbe quello economico. Tutto sarebbe scaturito dalla richiesta di Renata di ottenere i 3 mila euro arretrati che gli spettavano per il mantenimento.

Dunque la nota controversia giudiziaria di cui si è sempre parlato, fin dall’inizio e le pressioni della donna che voleva ottenere quanto le spettava.

Il movente, ha spiegato il pm, riguarda anche figlio perchè lui, disoccupato, viveva del reddito del padre che dunque sarebbe stato significativamente ridotto. Tutto ciò, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe generare rancore nei confronti della donna. Un rancore tale da portare i due alla sua uccisione.



Secondo quanto ha svelato il pm sul corpo della donna sono state riscontrate ferite da corpi contundenti e non da armi da sparo anche se le pessime condizioni del cadavere (esposto per un mese alle intemperie) non possono escludere al 100% l’ipotesi che sia stata utilizzata anche una pistola.



Per l'accusa, l'avrebbero forse stordita e soffocata lo stesso giorno, tra le 17 e l'una di notte.





LA SVOLTA

La svolta è arrivata dopo che gli inquirenti hanno visionato alcune immagini delle telecamere di sorveglianza.

La Fiat Seicento dell'ex marito di Renata, con bagagliaio carico di cartoni e senza cappelliera posteriore, è stata infatti ripresa due volte - in una si vede la targa - il 12 ottobre in direzione Tolentino (Macerata) dov'è stato ritrovato il cadavere.

Tra i tanti indizi che hanno spinto gli investigatori a continuare ad indagare nell’ambito familiare anche il fatto che Renata Rapposelli non sia stata mai vista uscire dalla casa dei due e che il suo cellulare non sia mai stato usato e l’ultima volta è stato localizzato nell’abitazione.

Ci sono poi state le urla sentite dai vicini. Uno in particolare ha rivelato di aver sentito alle 16.30 il figlio inveire contro la madre e dirle «dopo tanti anni sei venuta a riprendere mio padre» .



Non ha retto nemmeno il racconto del marito che disse di aver accompagnato Renata in direzione di Loreto. Nessuna telecamera ha filmato il passaggio della Cinquecento in quella direzione mentre è stata ripresa mentre passava, tre giorni dopo, in direzione Tolentino, dove è stato trovato il cadavere.





LA COMPETENZA PASSA ALLA PROCURA DI TERAMO

A questo punto il fascicolo è stato trasmesso per competenza alla Procura di Teramo dal momento che l’omicidio sarebbe stato compiuto a Giulianova.

La Procura di Ancona, dunque, si ritiene incompetente, e come ha spiegato stamattina il pm, nel formulare la richiesta di arresto per i due indagati, la Procura marchigiana ha chiesto al gip di dichiarare la propria incompetenza per agevolare la trasmissione immediata del fascicolo a Teramo, sede naturale del processo.







GIOVEDì L’INTERROGATORIO

Si svolgerà giovedì, nel carcere di Castrogno a Teramo, davanti al gip del Tribunale di Teramo, Roberto Veneziano, l'interrogatorio di garanzia di Simone e Giuseppe Santoleri.

Questa mattina, intanto, padre e figlio hanno incontrato in carcere i loro legali e sono apparsi abbastanza tranquilli.

«In questi mesi li avevamo preparati a questa eventualità - hanno sottolineato gli avvocati Gianluca Reitano e Gianluca Carradori, che insieme all'avvocato Alessandro Angelozzi difendono Simone e Giuseppe Santoleri - trattandosi di un' indagine per omicidio. Sono abbastanza tranquilli, per quanto si possa esserlo in una situazione del genere».

I due legali, da una prima lettura dell'ordinanza, ritengono che quest'ultima sia «deboluccia» e «faccia acqua da tutte le parti» annunciano la volontà di fare ricorso al riesame.

Per Giuseppe Santoleri, in ogni caso, i legali starebbero valutando la richiesta di un suo trasferimento in una struttura sanitaria.

«Per il padre, non essendo le sue condizioni di salute compatibili con il carcere - ha detto Carradori - vedremo di chiedere il trasferimento in una struttura come quella di Villa San Giuseppe, dove è stato ad Ascoli».



LA SENTENZA SU OMICIDIO DI ROBERTA RAGUSA E LA CRONOLOGIA DI GOOGLE

Prima che venisse ritrovato il corpo della madre Renata Rapposelli, il figlio Simone Santoleri, scaricò da internet la sentenza della Cassazione sul caso di Roberta Ragusa, la 44enne di San Giuliano Terme (Pisa) scomparsa da casa tra il 13 e il 14 gennaio 2012: il marito della Ragusa Antonio Logli è stato condannato in primo grado a 20 anni di carcere per averla uccisa e averne distrutto il cadavere. Il corpo della 44enne non è stato ritrovato. La Cassazione però aveva annullato il proscioglimento di Logli che poi è stato ritenuto colpevole e dovrà affrontare il processo d'appello il 18 marzo prossimo. Il caso potrebbe avere analogie con quello della pittrice, secondo l'accusa uccisa il 9 ottobre a Giulianova, il cui cadavere era stato rinvenuto il 12 novembre sulla riva del fiume Chienti a Tolentino (Macerata). 'Chienti' è un'altra parola che salta fuori da una delle ricerche compiute sul web da Simone Santoleri in quel periodo.



