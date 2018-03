Sevel bloccata per neve. Si recupera nel fine settimana. Fiom proclama sciopero

ATESSA. La nevicata di questi giorni ha scatenato un fermo produttivo in Sevel che ora dovrà essere recuperato al sabato ed alla domenica.

Lo stop è costato alla società la mancata produzione di circa 1.600 furgoni a causa della scelta del prefetto di Chieti di chiudere le strade ai mezzi pesanti.

E adesso bisogna recuperare visto che la Sevel si trova di fronte ad una eccezionale salita produttiva con un quantitativo di veicoli da consegnare nel 2018 di oltre 293mila pezzi.

Protesta la Fiom secondo cui tutti i problemi ricadono sempre sulle spalle dei lavoratori da qui la decisione di proclamare otto ore di sciopero «con l’obiettivo di cambiare il corso della storia».

Modalità di astensione: nel giorno di recupero di sabato prossimo sono previste otto ore di sciopero ed altre otto nella giornata di domenica.

«Non possiamo accettare che per qualche millimetro di neve si fermi il sistema, non possiamo sopportare che per un insignificante evento meteorologico ci si ritrovi a casa con l’obbligo a dover poi recuperare al sabato ed alla domenica», spiega Davide Labbrozzi.

«Alle istituzioni chiediamo maggiore impegno per la gestione e non per il fermo preventivo dei mezzi pesanti, alla Sevel, invece, chiediamo l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che in questo caso avrebbero permesso alle persone di non dover recuperare una giornata di fermo, blocco determinato dalle inefficienze del sistema».

La Fiom esprime la sua massima contrarietà, come avvenuto in passato, al sabato ed alla domenica quali giorni di recupero.

«Troviamo assurdo», continua Labbrozzi, «pretendere un impegno straordinario nel momento in cui tante persone saranno impegnate ai seggi elettorali. Infatti, sabato e domenica, avremo tante lavoratrici e tanti lavoratori con l’impegno già assunto a partecipare alle attività elettorali. Da parte nostra sussiste l’impossibilità ad eseguire contestualmente, nella stessa giornata, i due momenti, entrambi lavorativi. Inoltre, insistiamo nel ribadire che i fermi produttivi non debbono scatenare richieste di ulteriori sacrifici che, ancora una volta, chi lavora in Sevel, dovrebbe prestare. I fermi produttivi vanno gestiti diversamente, chi lavora in Sevel ha già dato: pause ridotte, carichi lavorativi aumentati, salari contenuti, straordinari divenuti lavoro abituale».