Silvi. Fuori strada contro pompa di benzina: donna ferita

SILVI. Fuori strada e carambola contro una colonnina di una pompa di benzina.

Delicato intervento la notte scorsa a Solvi, verso le 4.30, quando una Lancia Y, condotta da una giovane donna dell'Est Europa, mentre percorreva la SS16 Adriatica, in prossimità del Centro Commerciale Universo, per causa in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Atri intervenuti sul posto, è terminata fuori strada ed ha centrato una colonnina del distributore carburanti della Esso, posto sull'altro lato della strada.

La Lancia Y, alimentata a GPL, a seguito del violento urto con la colonnina, ha cominciato a perdere gas.

Nell'incidente la donna ha riportato diversi tagli al volto, a causa dei frammenti di vetro del parabrezza rotto nell'urto e contusioni, che ne hanno reso necessario l'intervento del personale della CRI di Silvi e il successivo trasporto in autoambulanza presso l'Ospedale di Atri.

I vigili del fuoco del distaccamento di Silvi hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto incidentata, disperdendo il GPL con getti di acqua nebulizzata e a collaborare alla operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo incidentato.

Per eliminare ogni ulteriore rischio, il serbatoio di GPL dell'auto, una volta svuotato, è stato inertizzato riempendolo con acqua.