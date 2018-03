Emodinamica Vasto, l’accordo sconfina in smentite e dubbi

ABRUZZO. Qualche giorno fa in una roboante conferenza stampa a Vasto dell’assessore Silvio Paolucci ed i vertici dell’assessorato alla sanità e della Asl è stato presentato un «risultato storico»: l’accordo di confine con il Molise.



L’intesa costituirebbe la base per poter aprire il reparto di emodinamica a Vasto che nei mesi scorsi è stato al centro di polemiche, anche interne al Pd.

Non essendo disponibili carte e documenti PrimaDaNoi.it ha deciso come fa da tempo -per estrema cautela- di non pubblicare le notizie diffuse tramite comunicati stampa in attesa di poter approfondire l’argomento una volta che la giunta regionale renda disponibile la delibera relativa.

Nella manciata di qualche, ora, però dal vicino Molise è arrivata una smentita non del tutto secondaria che apre squarci e pone domande su quanto effettivamente annunciato.

Ma andiamo con ordine.



Quello annunciato da Paolucci, assessore alla sanità e Francesco Menna, sindaco di Vasto è un «“patto” tra regioni per dare ai cittadini più garanzie di salute»

Secondo i parametri ministeriali, infatti, è possibile garantire adeguati standard di sicurezza e qualità delle procedure di emodinamica solo se riferite a un ambito di 300 mila abitanti, non raggiungibile dal solo territorio Vastese.

Dunque o niente emodinamica oppure bisogna allargare il bacino al Molise.





L’accordo annunciato va proprio in questa direzione e «sancisce una integrazione tra i servizi sanitari dell’Abruzzo e del Molise, soprattutto nell’area dell’emergenza: in particolare l’ospedale di Vasto che nelle dodici ore notturne servirà un bacino di utenza assai ampio, compreso nelle due regioni».

Per ora però nulla di definitivo (anche se dalle dichiarazioni non sembra affatto) ma solo un primo passo preliminare, come del resto poi precisa un comunicato della Asl di Chieti dove si legge: «i termini della sinergia saranno poi meglio declinati nei protocolli operativi stilati dalla Asl Lanciano Vasto Chieti e dall’Azienda Sanitaria Sanitaria del Molise».

In mancanza di carte e di assoluta attendibilità si potrebbe persino ipotizzare che la “sinergia” sia ancora tutta ipotetica o verbale visto che questa debba poi essere meglio declinata nei «protocolli operativi», cioè le carte che poi contano davvero.

C’era però fretta di apparire sicuri e vittoriosi vista la campagna elettorale che si gioca anche e soprattutto sulla salute degli abruzzesi. Non sorprende in questo ruolo l’assessore Paolucci che confonde, come molti, il ruolo istituzionale con quello politico ma alla conferenza stampa erano presenti come gregari anche pubblici ufficiali -teoricamente “tecnici” - che non dovrebbero prestarsi a strumentalizzazioni ma soprattutto dovrebbero evitare errori di comunicazione dei “non tecnici”.

Nell’euforia generale invece al sindaco Francesco Menna sarebbe scappata la frase che a «Termoli l’emodinamica è stata chiusa ed il pronto soccorso lavora 12 ore» ma grazie all’accordo di confine il servizio sebbene aperto a Vasto potrà essere usufruito anche dai termolesi.





Una inesattezza.

Al giornale zonalocale.it arriva una smentita dritta dritta dal reparto di Cardiologia dell’ospedale di Termoli che dice: «è falso che l’emodinamica è chiusa a Termoli ed il pronto soccorso funziona 12 ore».

Insomma un errore ci può scappare anche se lo fa un sindaco in un consesso ufficiale con molte persone competenti che avrebbero potuto correggerlo.



Il punto però è che tutto ruota sulla parola magica “bacino di utenza” che significa persone (tante) che non hanno un servizio essenziale (emodinamica) e che tramite un accordo tra due regioni mettono insieme cittadini e servizi per crearne uno e sopperire ad una mancanza.

Ma se emodinamica a Termoli c’è di quale bacino di utenza stiamo parlando a Vasto?

Del resto tralasciando le dichiarazioni che arrivano da fonti istituzionali sanitarie abruzzese (negli ultimi tempi troppo reticenti e imprecise) non è difficile -grazie ad una semplice ricerca- appurare che il sito del Gise (Gruppo Italiano di Studi Emodinamici) riporta che in Molise ci sono ben 4 servizi di emodinamica (3 pubblici e 1 privato): Termoli, Campobasso, Isernia, Cattolica di Campobasso.

Secondo quanto riportato centri pienamente funzionanti.

Allora la domanda a questo punto è inevitabile: se in Molise le emodinamiche ci sono, come si compone il bacino di utenza di 300mila persone che poi serve la “costruenda” emodinamica di Vasto?

Perchè è tutto un problema di persone e numeri e con tante dichiarazioni così generiche e senza carte cercare la verità diventa un grosso problema.



«Paolucci, Menna, Flacco e Muraglia, ci avevano illuso sull'emodinamica a Vasto, raccontandoci di un accordo di confine col Molise», commenta Angelo Bucciarelli, del Pd ma di quella corrente molto critica con il gruppo di potere attuale, «invece apprendiamo che non è vero nulla! Invece, a distanza di 24 ore, scopriamo che l'accordo di confine riguarda, non l'emodinamica, ma l'emergenza. Scopriamo che Termoli ha la sua emodinamica e che il servizio è h24 e che i Vastesi potrebbero fruire di quel servizio.

Ma allora, signori della sanità chietino-vastese, Paolucci, Flacco, Menna e Muraglia, perché ci avete raccontato dell'emodinamica a Vasto? Perché, se l'accordo riguarda l'emergenza e la valorizzazione degli ospedali di Agnone e Castel di Sangro, all'incontro era presente, non il direttore generale de l'Aquila, ma quello di Chieti, Flacco? Cosa c'entra Flacco con Castel di Sangro (Asl l'Aquila) e Agnone (Asl Campobasso)?

E poi, Muraglia, ex direttore del dipartimento salute, attualmente fuori posto presso la direzione sanitaria di Chieti, che ruolo ha avuto, e a che titolo, nell'accordo di confine?

Un'ultima domanda: visto che Flacco e Muraglia sono due pubblici ufficiali, che dovrebbero garantire sempre il rispetto del vero, perché non sono intervenuti immediatamente nello smentire chi ha parlato di inesistenza dell'emodinamica a Termoli?»



Domande che sarebbero superflue se solo negli ultimi anni si fosse posta la dovuta attenzione alla correttezza delle comunicazioni istituzionali e alla trasparenza.







SINDACO MENNA: «IO NON L’HO MAI DETTO»

L’ufficio stampa del sindaco Francesco Menna ci informa che il sito zonalocale.it ha pubblicato (dopo la pubblicazione del nostro articolo) una smentita nella quale sembra di capire che il primo cittadino abbia detto cose diverse rispetto a quanto riportate in precedenza dallo stesso sito internet.



Allo stesso ufficio stampa abbiamo anche ricordato che la questione centrale è capire che cosa è stato annunciato ed i termini specifici dell'accordo per cui abbiamo chiesto contestualmente di avere le carte ricevendo come risposta che il Comune non le ha ma bisogna chiederle in Regione.

La vicenda non è chiusa: è solo questione di giorni poi ne sapremo di più e meglio.

a.b.