Sicurezza nella provincia di Pescara, oltre 200 mila chiamate al 112 nel 2017

PESCARA. Il 2017 è stato un anno molto intenso per l’Arma della provincia di Pescara, iniziato con l’emergenza neve che ha visto i carabinieri impegnati a fondo.

Ed infatti, fatta eccezione per la tragedia di Rigopiano, dove i carabinieri sono stati tra i primi a giungere sul posto della sciagura in quanto parte della prima colonna dei soccorsi, solo considerando i giorni che vanno dal 17 al 20 gennaio sono state 40 le operazioni di intervento, assistenza e soccorso in favore di cittadini in forte stato di bisogno poiché isolati nelle proprie abitazioni, in auto, in case, contrade o frazioni di paese.

La restante parte dell’anno ha impegnato l’Arma nelle abituali e sostenute attività di prevenzione e repressione, di ordine pubblico e di assistenza alla collettività.

Sono state controllate su strada 98.458 persone, 270 al giorno (+ 4,14% rispetto al 2016); 76.973 mezzi, 211 al giorno (+ 3,21% rispetto al 2016).

Nel corso del 2017 sono arrivate al 112 203.741 chiamate per una media di 558 al giorno; hanno fatto ingresso nelle caserme della provincia circa 45.000 persone; sono state ricevute circa 18.000 denunce di smarrimento; sono stati circa 20.000 i cittadini che si sono portati nei presidi dell’Arma per informazioni e consigli.

Dal punto di vista dell’attività repressiva sono state tratte in arresto 312 persone; denunciate in stato di libertà 2.129 persone; sequestrate complessivamente 58 armi e 569 munizioni.

Sono state tratte in arresto per truffa 7 persone e denunciate in stato di libertà ulteriori 330.

LE TRUFFE

Particolarmente intensa l’attività di contrasto alle truffe in danno di anziani solitamente consumate utilizzando la tecnica del telefonista che si presenta alle vittime come avvocato o appartenente alle Forze dell’Ordine richiedendo una somma variabile per evitare l’arresto di un prossimo congiunto trattenuto in caserma in quanto responsabile di un grave sinistro stradale. La somma viene poi ritirata a domicilio da un complice.





DROGA

L’attività antidroga ha consentito di arrestare 83 persone e denunciarne 264 in stato di libertà;

nonché sequestrare kg 46 circa di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, hashish, marijuana e metanfetamine).



CIRCOLAZIONE STRADALE

L’attività di controllo alla circolazione stradale ha consentito di denunciare all’autorità giudiziaria 82 automobilisti per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di stupefacenti; elevare 1.904 contravvenzioni, consentendo all’erario di incamerare circa 1 milione di euro; effettuare 336 interventi per rilievi di incidenti stradali o di soccorso.



REATI IN DIMINUZIONE

In particolare, hanno avuto una flessione i furti in genere - 10,32%; furti in abitazione - 6,3%; furti in esercizi commerciali - 28%; furti su auto in sosta - 28%; rapine - 6,8%; rapine in esercizi commerciali - 38,6%; truffe e frodi informatiche - 2,7%.

In lieve controtendenza solo il dato relativo ai furti di veicoli +2%.