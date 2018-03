Terremoto. Troppo vento, crolla quel che resta dell’edificio inagibile dal 2009

L’AQUILA. Il forte vento che sta interessando l'Italia, non risparmia L'Aquila. Nel corso della notte appena trascorsa, nella centralissima via Paganica, hanno ceduto i puntellamenti di un palazzo seriamente danneggiato dal terremoto. La struttura, o meglio cio' che ne restava, e' crollata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il sindaco Pierluigi Biondi. Durante la notte la citta e' stata interessata da forti raffiche di vento che hanno scoperchiato I tetti di edifici in fase di ristrutturazione post sisma e di alcuni moduli abitativi provvisori.

L’evento riporta in auge il problema dei tantissimi edifici abbandonati e fatiscenti, inagibili o parzialmente crollati, puntellati ma rimasti al 2009 che costituiscono un pericolo per tutti perchè ancora nessun lavoro è stato fatto o non si sono riusciti a demolire.