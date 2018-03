Suicidio Guido Conti: ascoltati 5 dirigenti della Total

PESCARA. Cinque dirigenti dello staff della compagnia petrolifera Total sono stati ascoltati ieri dagli investigatori sul caso della morte dell'ex generale Guido Conti.

Secondo quanto appreso dall’agenzia Ansa non sarebbero emerse tesi 'complottiste', considerando che oltretutto l'incarico del generale è stato troppo breve, appena una quindicina di giorni.

I rappresentanti della Total hanno poi partecipato ai funerali che si sono svolti a Sulmona .

Intanto le indagini vanno avanti: sono state ascoltate anche persone del paese che hanno incontrato il generale poco prima del suicidio e nei giorni precedenti. Tutti avrebbero confermato che negli ultimi tempi Conti era turbato, ma nessuno ha saputo spiegare il perché. In riferimento alle attività future nell'ambito dell'inchiesta per istigazione al suicidio, nei prossimi giorni è in programma un summit tra investigatori e pm. Secondo quanto si è appreso, sono previsti altri accertamenti. A tale proposito, è iniziato l'esame dei tabulati telefonici e del pc sequestrato.

La procura di Pescara ha intanto confermato ai familiari che Conti non era indagato per la vicenda della tragedia dell'Hotel Rigopiano.

«Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione» alla data del 21 di novembre 2017, cioè oggi. Con questa formula la procura ha risposto all'istanza presentata dall'avvocato Alessandro Margiotta per conto dei familiari di Conti ai sensi dell'art.335 Cpp: per il legale questo significa «che non era e non sarebbe mai stato indagato».





LA TELEFONATA ANONIMA

La Procura della Repubblica di Sulmona, invece, ha acquisito attraverso i carabinieri, la telefonata giunta venerdi' scorso nella segreteria telefonica della redazione di PrimaDaNoi.it che abbiamo pubblicato oggi sul nostro quotidiano.

L’audio era stato consegnato ieri ai carabinieri forestali di Pescara che hanno poi trasmesso il fascicolo alla procura peligna. La registrazione telefonica è dunque entrata nell'inchiesta in cui si ipotizza, al momento contro ignoti, il reato di istigazione al suicidio.

Nella telefonata un uomo con voce camuffata e accento presumibilmente del sud ha annunciato le dimissioni dell'ex generale dei carabinieri-forestali dall'incarico di consulente della Total, Guido Conti, poco prima che l'uomo decidesse di togliersi la vita, nelle campagne di Pacentro.

«Le do una notizia», dice l’anonimo, «ha lasciato la Total…. giorn … dalla sua nomina… amministratore delegato François… la notizia la potete verificare chiamando l’azienda oppure chiamando il generale… arrivederci».

Secondo i primi accertamenti la morte dell'ex ufficiale risalirebbe tra le 16 e le 17, invece la telefonata e' giunta poco prima delle 15.