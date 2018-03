Dipendenti Corpa srl «promesse non mantenute: pagato solo mezzo stipendio»

PESCARA. Lo scorso 30 ottobre, a Pescara, una manifestazione di protesta conclusasi con un accordo sull'annullamento dei provvedimenti disciplinari e il pagamento di almeno due delle quattro mensilita' arretrate.

Oggi, sempre a Pescara, nella sede di Usb, una rappresentanza dei lavoratori della societa' Corpa srl che gestisce la manutenzione delle vetture Atac, azienda del trasporto pubblico di Roma, hanno indetto una conferenza stampa per denunciare «l'inadempienza della societa' Ettorre Gomme, che detiene la maggioranza della Corpa Srl, che ha lasciato le maestranze e le loro famiglie ancora senza stipendi».

«Vogliamo dire a tutti che a distanza di dieci giorni ci sono ancora 140 lavoratori e 140 famiglie senza stipendi da quattro mesi. Lo scorso 30 ottobre avevamo firmato presso lo Studio Serraiocco - ha detto Guido Lutrario, della delegazione romana dell'Usb - un verbale di incontro in cui la maggioranza aziendale si impegnava al pagamento di due mensilita' e dell'annullamento delle lettere disciplinari. Il 6 novembre, dopo che noi lavoratori dal 3 novembre eravamo tornati a lavorare, lanciando un importante segnale di apertura e disponibilita' verso l'azienda, c'era stata mandata per mail la modifica parziale a quell'accordo trovato il 30 ottobre, dopo che Vincenzo Serraiocco - il commercialista pescarese incontrato dai lavoratori il 30 ottobre in rappresentanza della maggioranza della proprieta' - aveva disertato l'incontro fissato a Roma per il 2 novembre, con la conferma della revoca delle lettere disciplinari, e il pagamento non di due ma di uno stipendio».

«Cosa ha fatto di quanto promesso la proprieta'? Ha pagato e non a tutti i lavoratori - ha spiegato oggi Lutrario -, solo 650 euro, ovvero mezzo stipendio. Per questo - ha detto ancora Lutrario - siamo tornati oggi a Pescara per denunciare questa situazione e l'inadempienza della societa' Ettorre Gomme, che detiene la maggioranza della Corpa Srl, e che ha lasciato le maestranze, e le loro famiglie ancora senza stipendi».