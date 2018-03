Vasto e San Salvo, disequilibri nei conti e nei rapporti con la Regione

SAN SALVO. Una disputa senza fine, ormai da giorni, tra la maggioranza guidata da Tiziana Magnacca e il gruppo d’opposizione (Pd).

Portabandiera del duello a distanza è Antonio Boschetti, ex assessore regionale dell’era Del Turco, da poco eletto segretario comunale del Partito Democratico.

Tema del contendere: il disequilibrio di bilancio del Comune di San Salvo, che ammonta a 1.957.809,16 euro, dato certificato dalla Corte dei Conti, verificatosi per anticipazioni di cassa per i Servizi sociali 436.145,53 €, 621.463,90 € per quote di competenza, 1.176.789,85 € per opere pubbliche e interventi di edilizia scolastica.

Boschetti ha parlato senza mezzi termini di un «grave disequilibrio finanziario che ci sta portando verso la bancarotta».

Le anticipazioni di cassa sono previste in tutti i comuni ma non si deve sforare il 20% dei bilanci, il Comune di San Salvo è a quota 23%. E’ a causa di questo 3% che la Corte dei Conti ha deciso di chiedere il rientro.

Una situazione di certo non isolata: il Comune di Vasto ha un disequilibrio di bilancio di oltre 9,2 milioni di euro (pari al 78% delle riscossioni di parte corrente), il Comune di Chieti ha un disequilibrio pari al 48% quello di Teramo del 42%, come attestano i consiglieri di opposizione del comune di Vasto appartenenti alla coalizione di centrodestra-movimenti civici.

Disequilibri dovuti principalmente alle anticipazioni di cassa, come ha affermato a sua difesa il sindaco PD Francesco Menna, necessarie per far fronte ai mancati pagamenti da parte della Regione Abruzzo: «per scongiurare l’interruzione di diversi cantieri, il Comune ha anticipato alle ditte appaltatrici somme da erogarsi da parte della Regione, in forte ritardo nei pagamenti per la bonifica delle discariche di Vallone Lebba e Vallone Maltempo, finanziamenti delle leggi regionali 70 e 35 inerenti i servizi sociali, senza considerare gli impegni che lo Stato e la Regione non ancora soddisfano nei confronti del Comune (rimborso spese giudiziarie e per il funzionamento degli uffici giudiziari, piano socio-sanitario degli anni 2011, 2012, 2013, ecc.)».





Dichiarazioni pesanti da parte di un sindaco Pd, che di fatto dichiarano i ritardi della Regione Abruzzo.

Dichiarazioni a cui si vanno a sommare quelle di Boschetti che in suo intervento nel Consiglio Comunale del 31 ottobre, ha mosso altre accuse alla Regione Abruzzo, a cui fa capo per settore l'assessore a lui vicino Silvio Paolucci, affermando: «Per non affidarsi alla fortuna, per non affidarsi alle inefficienze degli altri, ma gestendo le questioni di casa propria nella maniera più attenta ed oculata, chiediamo di stabilire all'interno di un ente locale degli allert (...). Vi siete affidati ad un terzo, a mio parere forse inaffidabile visto che dal 2012 non paga, a prescindere da chi lo governa. E' evidente che da un punto di vista politico oggi, da un punto di vista istituzionale, abbiamo all'interno di una filiera, un rapporto con la Regione e ci adopereremo perché non vogliamo che i cittadini di San Salvo sopportino questo problema di 1.900.000, quindi la fortuna se così è, speriamo non sia cieca per noi sansalvesi (...)».





Quindi seppure nei due comuni le maggioranze al governo della città siano diverse, Vasto centrosinistra, San Salvo centrodestra, la giustificante è la stessa: i conti sono in disequilibrio perché la Regione Abruzzo non paga.

Le anticipazioni compiute dai Comuni, soprattutto per quanto concerne le opere pubbliche e gli interventi di edilizia scolastica, (si pensi ai finanziamenti avuti per la scuola media o per la sede comunale di San Salvo), sono finanziamenti per cui la Regione Abruzzo fornisce subito il 30% dell'ammontare finanziato, la restante parte, come ci ha spiegato la dirigente dei servizi economia e finanza del comune di San Salvo Silvia Torricella da noi interpellata sulla questione, viene liquidata dalla Regione a "rendicontazione".

Cosa vuol dire?

Il lavoro viene appaltato, eseguito, fatturato. Una volta fatturato il Comune ha l'obbligo di legge, di pagare la ditta a 30 giorni, per questo va in anticipazione di cassa e, fatta la rendicontazione alla Regione, attende il pagamento, che purtroppo "tarda" quasi sempre ad arrivare. Lo scorso anno il Comune di San Salvo, ha ottenuto i pagamenti dei crediti dovuti il 28 dicembre, con il rischio che il comune non riuscisse neanche a pagare gli stipendi.

Perché questi ritardi da parte della Regione? Se ci sono i finanziamenti, non dovrebbero esserci anche le coperture necessarie che garantiscono i pagamenti una volta rendicontati?

Abbiamo chiesto chiarimenti alla dirigente Silvia Torricella, a capo dell'ufficio economico-finanziario da oltre un trentennio, che ha dunque attraversato diverse amministrazioni comunali, facenti capo ad ambedue gli schieramenti oggi in campo, che nega nella maniera più assoluta tale eventualità.







Antonia Schiavarelli