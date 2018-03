Il maxi tamponamento sulla A24. Il video del tir che piomba a tutta velocità sulle auto

ROMA. L’impatto violento nei pressi dello svincolo di Castel Madama, in direzione Teramo, della A24 è avvenuto alle 13.08 di sabato scorso.

Un tir è piombato a forte velocità sulle auto, che erano in coda a causa di un precedente tamponamento che aveva coinvolto due macchine poco prima.

La carreggiata era libera ma si era formato lo stesso una fila di auto e moto sulle quali è piombato il mezzo pesante.

Sulla dinamica la Polizia stradale sta indagando per accertare le responsabilità.

Intanto le telecamere di Strada dei Parchi hanno ripreso la dinamica.



Per evacuare i feriti l'elisoccorso della Regione Lazio è intervenuto con l'eliambulanza Pegaso 21 Aw 169 mezzo che ha permesso di trasportare tre feriti più gravi. Il bimbo di sei mesi con trauma cranico, la mamma di 35 anni con trauma cranico e toracico, e il motociclista coinvolto nel tamponamento.

Dopo essere stati stabilizzati dall'equipe sanitaria dell'emergenza a bordo dell'elicottero, sono stati condotti con un volo di pochi minuti al pronto soccorso del Policlinico Umberto I dove sono stati ricoverati in codice rosso ma non in pericolo di vita.

In totale sono 13 i feriti.