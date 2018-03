Tangenti: viaggi pagati a Formigoni, il processo parte a gennaio

MILANO. Non solo le "vacanze in località esclusive", come scrissero i giudici, e gli yacht messi a disposizione dal faccendiere Pierangelo Daccò e dall'ex assessore Antonio Simone e che gli sono costati, assieme ad altre presunte utilità, la condanna di quasi un anno fa a 6 anni per corruzione per il caso Maugeri-San Raffaele.

Per l'ex Governatore lombardo Roberto Formigoni, senatore di Ap, si aprirà a gennaio un altro processo per presunte tangenti nella sanità che sarebbero state a lui versate da un altro intermediario, l'ex consigliere lombardo Massimo Gianluca Guarischi, e sotto forma ancora una volta di viaggi ma anche di noleggio di aerei privati e in contanti. Il gup di Milano Alessandra Del Corvo ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio del pm Eugenio Fusco mandando a processo (prima udienza il 15 gennaio alla decima sezione penale), oltre all'ex numero uno del Pirellone, accusato di corruzione e turbativa d'asta, anche l'ex sottosegretario alla Presidenza della Regione Paolo Alli per tentato abuso d'ufficio e l'ex dg della sanità lombarda Carlo Lucchina per turbativa d'asta e abuso d'ufficio.

La posizione di Simona Mariani, ex dg dell'ospedale di Cremona, è stata trasmessa, invece, per competenza territoriale proprio a Cremona.



"E' un processo ancor più infondato del primo e totalmente privo di qualunque riscontro - ha ribattuto Formigoni -. Basti dire che l'imprenditore che avrei favorito non ha concluso alcun affare con la Regione Lombardia. E i viaggi che avrei avuto in dono - ha aggiunto - sono stati da me personalmente e integralmente pagati come risulta inoppugnabilmente da bonifici e assegni provenienti dal mio conto corrente e che sono noti alla Procura".

Secondo le indagini, che vennero chiuse nel maggio 2015, il 'Celeste' avrebbe ottenuto da Guarischi - già condannato in appello a 5 anni come presunto collettore delle mazzette - utilità per un totale di 447mila euro per assicurare un "trattamento preferenziale" alla Hermex Italia dell'imprenditore Giuseppe Lo Presti (ha patteggiato) nelle gare per la fornitura "dell'apparecchiatura diagnostica acceleratore lineare 'Vero'" in alcuni ospedali, dandosi da fare nel 2012 per sbloccare stanziamenti regionali. Nel 'prezzo' della corruzione contestata a Formigoni figurano tranche in contanti, anche da 95mila e 153mila euro, ma anche un orologio di lusso del valore di oltre 3500 euro, il pagamento di 7mila euro per un viaggio in Sudafrica, di 11.900 euro e di 17.910 euro per due vacanze in barca in Croazia, il noleggio di un aereo con destinazione Olbia per quasi 12mila euro e di due elicotteri, uno che lo avrebbe portato in Valtellina e l'altro a Saint Moritz, per quasi 14mila euro, oltre a "pranzi e cene in ristoranti".