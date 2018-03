Itis Volta Pescara, piove nella scuola ristrutturata con 850 mila euro

PESCARA. Allagati i corridoi, allagati i laboratori, allagato pure il cortile con l’effetto cascata annesso: lunedì nero stamane all’Istituto ‘Volta’ dove, come tristemente profetizzato a inizio anno scolastico, i lavori di ritrutturazione, costati 850mila euro stanno rendendo l’edificio inagibile per le centinaia di studenti presenti.

La denuncia arriva da Armando Foschi, membro dell’Associazione ‘Pescara – Mi piace’, che, stamane, in seguito alle segnalazioni dei genitori degli studenti, è tornato nella scuola di via Volta per verificare i danni causati dal primo acquazzone autunnale.

«Più che una scuola, sembrava di essere entrati in una piscina – ha detto Foschi -. Come previsto, è stata sufficiente una minima pioggia per scatenare l’inferno nell’Istituto ‘Volta’, peggio di quanto era accaduto l’11 settembre scorso, un inferno peraltro già preannunciato a fine estate quando siamo entrati nell’Istituto, ancora senza ragazzi, trovando controsoffitti crollati a terra a causa delle infiltrazioni, pareti ingiallite o ricoperte da muffa nera sempre per l’acqua scesa dal solaio, crepe da ogni parte, e, secondo la testimonianza delle famiglie, infiltrazioni anche nella palestra dove il soffitto era appena stato rifatto dalla Provincia con una spesa di 850mila euro».





Un mese e mezzo fa l’associazione aveva rivolto delle domande di chiarimento al Presidente Di Marco, chiedendo semplicemente chi avrebbe dovuto vigilare sul corretto svolgimento dei lavori, come fosse possibile un simile degrado a poche ore dalla riapertura della scuola, chi avesse certificato l’agibilità e la sicurezza dell’Istituto e perché, comunque, non si fosse impiegato il periodo estivo per riparare ai danni e consegnare a settembre una scuola pronta e sicura agli studenti e alle famiglie.

Per tutta risposta il presidente Di Marco aveva accusato l’Associazione di aver detto ‘una serie di inesattezze, probabilmente dovute alla scarsa conoscenza della realtà dei fatti’.

Oggi di nuovo, a poche settimane dalle affermazioni del presidente Di Marco sono bastate poche ore di pioggia: «le infiltrazioni d’acqua dal solaio ci sono e hanno allagato tutto il corridoio del primo piano che collega tra loro tutte le palazzine del complesso scolastico e non solo», denuncia Foschi.

«Stamattina dentro la scuola pioveva in senso letterale: quando gli studenti sono entrati in aula hanno attraversato corridoi trasformati in un lago, una enorme pozza d’acqua, mentre dal solaio continuava a scendere, lungo le pareti inzuppate, altra acqua».

E se a settembre scorso il problema si era concentrato in un unico punto dello spazio di attraversamento che porta alle aule, stamane tutti i corridoi erano inzuppati e allagati, segno che il terrazzo sovrastante è privo di opere di impermeabilizzazione.

«Peggio ancora», racconta ancora Foschi, «nelle aule di Tecnologia, Disegno e Progettazione, dove l’acqua scendeva copiosa dal soffitto, mentre gli studenti si riparavano in un angolo per lavorare, e intanto i poveri operatori scolastici cercavano di arginare alla meno peggio il problema, seminando in tutta l’aula dei catini di raccolta dell’acqua e ‘transennando’ le aree a rischio utilizzando gli sgabelli originariamente destinati a ospitare la seduta degli studenti».

Secondo l’associazione i lavori sono stati eseguiti male anche all’esterno della scuola: «si sono dimenticati di completare il canale di scolo dell’acqua piovana: in sostanza il tubo, che teoricamente dovrebbe raccogliere l’acqua in accumulo sul terrazzo e portarla fino a terra, è stato fermato al primo piano rialzato, da cui si genera l’effetto cascata, l’acqua fuoriesce dal tubo e scende copiosa allagando tutto il cortile».