Le vecchie promesse nuovi impedimenti: Paolucci contro i “barellieri d’odio”

VASTO. Silvio Paolucci assessore alla Sanità della Regione Abruzzo è giunto questa mattina a Vasto per ribadire quanto fatto dalla Regione Abruzzo per la Sanità nel Vastese, ad una settimana dall’intervento polemico dell’onorevole Maria Amato in cui definiva la sanità nel Vastese con “le pezze al sedere”.

E’ stata l’occasione per rinnovare le vecchie promesse: acquistare un nuovo angiografo, rimettere a nuovo il reparto di cardiologia, il punto nascite, assumere nuovi primari e un nuovo direttore responsabile, tutto entro il 2018.

Per quanto concerne l’emodinamica, per la quale sono state raccolte negli scorsi messi ben 15.000 firme, grazie all’impegno di numerosi amministratori locali, della deputata Maria Amato e membri della società civile compreso il dottor Ugo Aloè, oggi presente al fianco di Silvio Paolucci, sembra che sia stato “ordinato” l’angiografo, che dovrebbe arrivare entro il prossimo anno, parte integrante dei famosi “8/10” dell’emodinamica di cui a più riprese negli scorsi mesi ha parlato Silvio Paolucci, contando i pezzi che mancano per giungere all’apertura del reparto promesso a Vasto.

Ma il problema -ha sottolineato l’assessore- è formale, sulla carta di fatto l’ospedale di Vasto non potrebbe avere l’emodinamica, per una questione di numeri. Sembra serva un’utenza di almeno 300.000 abitanti e la possibilità di prestare 250 prestazioni annue, numeri che sembra non siano possibili per il solo bacino del Vastese, da qui l’idea di un accordo con il vicino Molise, che però è lungi dal divenire.

L’assessore Paolucci ha inoltre aggiunto un ulteriore ostacolo, quello della struttura, che al momento non è adatta ad accogliere un’emodinamica per l’inadeguatezza degli ambienti.





Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha ringraziato per quanto fin qui svolto dalla Regione, non risparmiando parole pesanti contro i cosiddetti «barrellieri dell’odio».

Oggi di fatto nel bilancio della sanità vastese non si sono aggiunte date o fatti certi, ma solo ulteriori annunci e la diffusione di difficoltà tecniche che ostacolano il concretizzarsi delle promesse stesse.

A questo punto diventa difficile anche capire cosa precisamente succederà nel 2018 a Vasto, cosa ne sarà dell’angiografo ordinato e degli “8/10”...

Nota a margine della mattinata, la presenza dell’ex assessore alle attività produttive alla Regione Abruzzo Antonio Boschetti, tornato a far politica dopo le vicende sulla Sanitopoli abruzzese, sedendo tra le fila dell’opposizione nel comune di San Salvo, questa mattina era tra i supporter dell’assessore Paolucci tutti presenti a sostenere il suo operato.



Antonia Schiavarelli





L'INTERROGAZIONE DEL M5S

Il consigliere regionale Pietro Smargiassi (M5s) è molto critico e commenta: «Il Pd, dopo gli annunci farsa, ha finalmente espresso quella verità che i cittadini del vastese sapevano da tempo, ovvero che il reparto di emodinamica non vedrà mai la luce. Stando così le cose però», prosegue il consigliere, «non si comprende la ragione per cui nel 2016 è stato comprato un angiografo, acquisto tra l'altro sbandierato trionfalmente sempre dal sindaco di Vasto Menna sia durante che dopo la campagna elettorale. Uno strumento che, per stessa ammissione dell'Assessore Paolucci, dovrebbe essere installato ad inizio del prossimo anno ma che a causa dell'assenza di personale non si comprende come possa funzionare. A questi numerosi interrogativi, dovuti in primis a tutti i cittadini del vastese, il pd regionale dovrà dare urgenti risposte. Nella giornata odierna depositerò a tal proposito un'interpellanza da cui auspico e pretendo arrivino risposte chiare soprattutto sul perché si è deciso di spendere soldi pubblici per un macchinario che rischia di rimanere a prendere la polvere».