Nuovo Prg San Salvo: il comune affida la Valutazione Ambientale ad un biologo

SAN SALVO. Il Comune di San Salvo è stato diffidato dall’Ordine degli Architetti di Chieti per aver affidato l’incarico di stilare la Valutazione Ambientale Strategica ad... un biologo.

La VAS Valutazione Ambientale Strategica è un procedimento obbligatorio per stilare il Piano Regolatore Generale di una città, introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale a seguito del decreto legislativo 152 del 2006 in recepimento di una direttiva comunitaria del 2001.

Tale strumento serve a valutare l'impatto ambientale del PRG in modo preventivo.

La VAS valuta gli effetti sull’ambiente, valutando gli effetti degli interventi previsti dal Piano Regolatore per quanto concerne i rischi sismici, geologici e quelli economici.

Secondo l’Ordine degli Architetti diversi enti, ultimo caso il Comune di San Salvo, hanno conferito incarichi a professionisti che non ne avevano la piena competenza (un biologo), ma solo settoriale, in violazione di quanto stabilito dalle leggi competenti in materia.

Secondo gli architetti dunque «tali incarichi sono illegittimi e lesivi della dignità professionale della categoria, invitando il Comune di San Salvo e gli altri enti all’astenersi dal conferire incarichi a chi non ne ha competenza se non per il settore di propria competenza».





I professionisti si dicono pronti ad adire le vie legali e c’è chi è pronto ad affermare che si potrebbero invalidare buona parte delle procedure.



Provvidenziale è stata la segnalazione dell’architetto Beniamino Di Rico, professore di Pianificazione del territorio e dell’ambiente e di Politiche urbane presso la Facoltà di Architettura dell’Università La Sapienza di Roma.

Il professore al momento del conferimento dell’incarico contestato segnalò l’anomalia al Comune il quale non ritenne di rispondere.



Oggi gli architetti chiamano… all’ordine gli enti locali per attenersi alle regole.

Dietro l’angolo ci sono bucce di banane e ritardi facilmente evitabili.





Antonia Schiavarelli