La procura di Pescara non indaga ma archivia: i tronchi pericolosi rimangono lì

PESCARA. La procura di Pescara non ha svolto nemmeno un minuto di indagine ma ha archiviato in un lampo la segnalazione di pericolo e di sospetta omissione per tronchi abbandonati sul crinale in forte pendenza e a picco sulla strada.



Ne avevamo parlato a giugno scorso pubblicando un video che sembrava sufficientemente esaustivo per illustrare un problema ed un pericolo che riguarda la strada provinciale 60 Lettomanoppello-Passolanciano, praticamente quasi l’unica arteria per raggiungere la località turistica della Maiella.

Nel luglio 2007, ben 10 anni fa la zona fu scossa dai violenti incendi che caratterizzarono quell’anno nefasto, scatenando l’emergenza incendi più imponente e simile all’estate di quest’anno.

Gli incendi hanno causato una serie di ripercussioni e dopo un paio di anni le bruciature hanno lasciato il posto al verde rigoglioso della montagna alta.

I tronchi bruciati e secchi sono rimasti al loro posto, molti altri sono crollati e si sono ammassati. Si tratta di una distesa immensa e si parla di diverse migliaia di tronchi abbattuti visibili persino dalle immagini satellitari in un’area di diversi ettari.



Si tratta di detriti e tronchi che rimangono in bilico sui pendii scoscesi della montagna e che potrebbero muoversi con la neve, magari scivolare a valle, o rinvigorire un incendio se dovesse riscoppiare di nuovo lì.

Ci sembrava una cosa rilevante tanto che Valerio Simeone, l’autore del video, decise di sollecitare la Forestale con una segnalazione ufficiale.

La Forestale in pochi giorni trasmette la denuncia in procura che viene assegnata al pm Anna Rita Mantini che apre un fascicolo “modello 45”, cioè notizia che non costituisce reato (nella scala delle priorità di ogni procura all’ultimo posto) e in pochi giorni il fascicolo viene chiuso senza nessuna delega di indagine e senza nessun tipo di accertamento che possa realmente confermare l’assenza di ogni possibile reato.







Il perchè di questa catalogazione non è noto visto che all’interno del fascicolo ci sono solo due fogli in più di quelli consegnati con la denuncia e non è prevista una motivazione per questo tipo di archiviazione.



Eppure da una veloce ricerca avevamo capito che persino il sindaco di Lettomanoppello, Giuseppe Esposito, con una ordinanza del 10 dicembre 2015 (8 anni dopo l’incendio) spiegava e certifica il pericolo incombente sulla strada molto trafficata.



L’ordinanza del sindaco disponeva che «gli alberi vengano accatastati sui bordi della strada e gli stessi assegnati a tutti i cittadini che ne facciano richiesta dietro pagamento di 4,50 euro a quintale somma che sarà in parte destinata al pagamento dell’attività di taglio».

A giudicare dallo spettacolo che appare chiaro anche dall’alto o ci sono pochi cittadini interessati o il prezzo era troppo alto perché i tronchi -dopo quasi due anni- sono ancora tutti lì.

Di solito le istituzioni spingono a denunciare i cittadini e a collaborare con la giustizia specie in presenza di pericoli incombenti per arginare e risolvere una criticità prima delle tragedie.



A questo punto, visto il disinteresse delle amministrazioni locali competenti, dei sindaci (che sono tutori della sicurezza pubblica) e la scarsa voglia di accertamento della procura, il cittadino di buona volontà non ha più armi a disposizioni per evitare “tragedie annunciate”, piangere morti inutili o semplicemente cercare di far funzionare meglio le cose.

Non resta che continuare a sperare che non succeda nulla.