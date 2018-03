Teramo, parte il progetto MoveTe: 25 centesimi a chilometro per chi pedala

TERAMO. E’ stato presentato a Teramo il progetto “MoveTE” del quale Tua Spa, l’azienda regionale di trasporti della Regione Abruzzo, è ente attuatore.

Il progetto vede come capofila il comune di Teramo con il coordinamento tecnico-amministrativo a cura dell’azienda degli studi Universitari di Teramo.

Ad illustrare i contenuti del progetto sono stati il presidente dell’Adsu di Teramo, Paolo Berardinelli, il direttore generale dell’Adsu, Antonio Sorgi e il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi.

Il progetto “MoveTE” si è classificato al quindicesimo posto su 144 presentati al Programma sperimentale nazionale sulla mobilità sostenibile del ministero dell’Ambiente, ottenendo un co-finanziamento pari ad 1 milione di euro.

L’iniziativa interessa 10 comuni: Teramo, Martinsicuro, Alba Adriatica, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Atri, Mosciano Sant’Angelo, Bellante e Castellalto.

“MoveTE” ha l’obiettivo, attraverso la realizzazione di velostazioni, della riduzione degli impatti ambientali, sociali ed economici generati dall’utilizzo dei veicoli privati ed anche di stimolo, attraverso forme di incentivazione, degli spostamenti in bicicletta nei percorsi casa/scuola e casa/lavoro.

A regime il progetto potrebbe avere un potenziale bacino d’utenza di utilizzatori di circa 190 mila persone nella sola provincia di Teramo nell’arco di 24 mesi.

Il progetto di mobilità sostenibile prevede un incentivo di 0,25 centesimi a chilometro per chi aderirà: in totale si conta di coprire un milione 640 mila chilometri nell’arco dei due anni di sperimentazione, con una riduzione giornaliera stimata di 1822 auto in circolo. Ogni bicicletta sarà dotata di un “Tag” che servirà a controllare gli spostamenti e a quantificare i chilometri da rimborsare, e soprattutto questo tipo di “mappatura” sarà utile per progettare le future piste ciclabili. Saranno realizzate delle Bike station di interscambio nei pressi delle stazioni ferroviarie e delle fermate dei bus. Si aggiungerà anche la sperimentazione di Bicibus e Pedibus per i bambini che andranno a scuola.

La rete di ciclostazioni intermodali saranno realizzate anche nelle 8 autostazioni individuate dal Masterplan e affidate a Tua Spa come soggetto attuatore.

«Il progetto MoveTE – ha spiegato il consigliere di Tua Spa, Giovanni Di Vito – rappresenta un’importante innovazione per la nostra regione. Le velostazioni – ha aggiunto Di Vito – si incardinano in un discorso più ampio rappresentato dal progetto ‘ViaVai’ per le quali Tua Spa era stata già individuata quale ente attuatore. L’impegno di Tua – ha continuato Di Vito – è orientato al sempre progressivo efficientamento della mobilità per l’utenza. Solo un’azione sinergica di tutti gli attori in campo – ha concluso il consigliere di Tua Spa – permette di ottenere risultati importanti nell’ottica di sistema di trasporti che impatti sempre di meno e diventi strutturale per la nostra regione».