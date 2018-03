Pescara, (ri)svelato il nuovo stadio ma… chi paga?

PESCARA. Un nuovo stadio a Pescara non distante da quello vecchio da 21.000 posti, la curva Marco Mazza da 5.230 spettatori, 900 parcheggi a raso e 900 interrati.

Ventiquattro mesi di lavori ma prima almeno altri 12 per ottenere tutte le autorizzazioni: è questo il progetto del nuovo stadio destinato a lasciare a riposo il vecchio Cornacchia, dove probabilmente sarà ospitata solo l’atletica.

L’idea sarebbe quella di portare la trasposizione, o quasi, dello Juventus Stadium a Pescara, un’opera d’arte di tale rilevanza da diventare meta turistica di migliaia e migliaia di persone, indipendentemente dagli incontri di calcio.

Dietro l’iniziativa dal volto “sportivo” c’è una rodata macchina da guerra che alletta costruttori e professionisti (peraltro ben noti e oberati di lavoro) e che sulla carta promette guadagni interessanti per tutti anche grazie alle “opere accessorie” come un centro commerciale, tra gli altri.





A fare la parte del Leone la Proger, il colosso che da 30 anni progetta le più grandi infrastrutture abruzzesi, alcune delle quali anche un pò “sfortunate” per ricordarne solo due l’ospedale Santissima Annunziata di Chieti costruito con cemento depotenziato e il Tribunale di Pescara “abbellito” da sempre da transenne per il pericolo del distacco delle mega piastre di marmo.

Una società che negli anni è esplosa ed è diventata internazionale lavorando negli stati arabi, est europa e progettando edifici belli e all’avanguardia.

La Proger fu fondata da Onofrio Caputi, padre di Massimo Caputi , ex amministratore delegato di Sviluppo Italia, e Sergio Caputi, attuale rettore dell’Uda

Da oltre un decennio amministratore delegato è Umberto Sgambati che ieri era presente alla presentazione del nuovo stadio insieme ai padroni di casa, Daniele Sebastiani della Pescara Calcio.



Il progetto bello e a tratti osannato ha un piccolo lato rimasto nell’ombra: chi paga?

I progettisti incaricati sono Giovanni Vaccarini, Roberto D’Orazio e Marco Sandrucci.

Vaccarini, architetto è titolare della ditta Sincretica srl nonché socio dell’ex super dirigente della regione Antonio Sorgi nel Consorzio “Progetto & Finanza” il soggetto giuridico che di fatto partecipava a molte gare pubbliche non solo in Abruzzo. I due nel 2014 hanno condiviso anche la sventura di una inchiesta della magistratura che indagava sull’appalto del cimitero di Francavilla al Mare. Vaccarini vanta una serie di progetti pubblici nel Teramano e nel chietino, ha avuto rapporti con la Powercrop che voleva costruire una centrale biomassa a Celano, e con la Proger che oggi promuove proprio il progetto del nuovo stadio.

A Silvi ha progettato il cimitero e a Giulianova lo ricordano per aver ricevuto incarichi dalla giunta Pd di Claudio Ruffini (fino a pochi mesi fa nella segreteria di Luciano D’Alfonso) e realizzò tra le altre la famosa piazza con le palle (Piazza Buozzi) e la pavimentazione del lungomare ovest. Non mancano interventi ad Ortona tra cimiteri e parcheggi.

L’inchiesta “Re Sole” nella quale era coinvolto insieme a Sorgi è letteralmente sparita dai radar e non si hanno notizie di assoluzioni.







«BELLINO IL DISEGNO…MA»

Il nuovo stadio, è stato detto ieri dal patron del Pescara Daniele Sebastiani, «non è solo l’occasione per affidare ai tifosi un impianto più sicuro e confortevole, in linea con le nuove regole dell’UEFA e con le esperienze più recenti dei migliori club calcistici europei, ma anche un’importante opportunità di sviluppo per la Città e la Regione».

«Bellino il disegno del nuovo stadio», ha commentato invece Sospiri. «Peccato che dopo due ore di silenzioso e attento ascolto, nessuno ha detto chi paga la realizzazione del nuovo impianto sportivo, come si pagano gli espropri delle aree private, come si sviluppa la parte commerciale, completamente sfumata durante la presentazione, e in cosa consiste l’edilizia privata. Quando ci daranno le carte e ci permetteranno di capire bene cosa prevede il progetto nella sua interezza, saremo ben lieti di cambiare il nostro giudizio sul progetto, giudizio che per ora resta fortemente negativo. Mancano i dati, mancano dettagli di primo piano, mancano i conti».

Nel corso della presentazione di ieri sono state mostrate videoproiezione di salottini in cui i genitori guarderebbero le partite mentre i bambini giocano alle macchinine, sono state mostrate le previsioni sulle opere viarie, ovvero l’abbattimento dello svincolo a trombetta dell’asse alla pineta e la prosecuzione della filovia.

«Tutti lavori ideati dal centrodestra», sottolinea Sospiri, «e apprezziamo che finalmente, pur di far costruire il nuovo stadio, anche il Pd è pronto a salire sul carro degli ‘esaltatori’ della filovia».

E’ stata mostrata anche una previsione di parcheggi di scambio, 900 in struttura e 900 a raso.

«Ma manca il piano economico», insiste Sospiri. «Sapevamo che era prevista una piattaforma commerciale a sostegno dello stadio, 20mila metri quadrati per 100 negozi, dunque un vero e proprio centro commerciale, che oggi è diventato una nebulosa ‘zona commerciale’, appena accennata, senza alcun approfondimento. È stata paventata la realizzazione di edilizia privata, e vogliamo sapere di cosa si tratta: verranno costruiti palazzi? Quanti e quanto alti?»