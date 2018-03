Ecco il trailer del docufilm del M5s sulle vergogne di Bussi

ABRUZZO. Un documentario per illustrare una vergogna lunga 100 anni, una storia di veleni, silenzi, bugie, inganni e omertà. Tutto in nome del progresso e del lavoro. Tutto miseramente naufragato da decenni.

Il M5s abruzzese ha presentato a Rimini il trailer del documentario che sarà proiettato a Novembre in Abruzzo che racconta di Bussi e di quello che è stato fatto e non fatto per salvare l’ambiente e la salute pubblica.



Il docufilm "Cent'anni di veleni" è stato realizzato dai consiglieri regionali Sara Marcozzi, Domenico Pettinari e dai parlamentari Enza Blundo e Gianluca Vacca. Il video è stato introdotto da Gianluigi Paragone, presentatore ufficiale della festa a 5 stelle.

A 10 anni dalla scoperta di quella che è stata definita la discarica abusiva di rifiuti tossici più grande d'Europa, il M5S realizza un documentario per raccontare la storia di Bussi, un sito inquinato che è balzato agli onori della cronaca nazionale anche per un'intricata vicenda giudiziaria che ancora non giunge a compimento.

«Abbiamo voluto realizzare un documentario per raccontare quello che è accaduto e per mostrare che Bussi e Piano d'Orta sono state abbandonate ma possono rinascere attraverso progetti di riconversione che devono ripartire da una cultura ambientale nel territorio, non costringendo più i cittadini a scegliere tra lavoro e salute, entrambi diritti inalienabili per i cittadini» dicono i portavoce.

Dopo l'anteprima del trailer nella kermesse annuale del m5s, il docufilm sarà presentato nella versione integrale in prima nazionale a novembre in Abruzzo.