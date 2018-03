Sgombero palazzine Ater, requisita anche la casa per gli immigrati per ospitare gli sfollati

PESCARA. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, e con un’altra emergenza in corso, cambiano i piani nella struttura ‘La Volpe’ di via Valle Furci.

L’edificio di proprietà comunale (tre piani per 450 metri quadrati), che la Caritas aveva candidato per ospitarvi un numero imprecisato di presunti profughi, verrà invece usato dal Comune di Pescara per ospitarvi tra i 16 e i 34 cittadini di Pescara rimasti senza casa dopo che 84 appartamenti delle tre palazzine Ater di via Lago di Borgiano sono stati dichiarati a rischio crollo.

Proprio stamattina il presidente della Giunta regionale Luciano D’Alfonso ha tenuto una riunione nella sede dell’Ater a Pescara per seguire l’evolversi della situazione di emergenza che coinvolge in totale 80 famiglie per un totale di quasi 300 persone. Tra loro anziani, bambini e disabili più volte rassicurati sulla stabilità dei condomini.

Gli inquilini nel giro di 24 ore hanno dovuto abbandonare la loro casa e c’è grossa incertezza sul futuro.

Nel corso dell’incontro di questa mattina è stata verificata la disponibilità quantitativa degli appartamenti utilizzabili per le esigenze incombenti che si sono poste con l’evacuazione delle tre palazzine, quante abitazioni possono essere recuperate con interventi di minuta manutenzione sia con le risorse già assumibili sia con altre che devono essere messe in campo.

Inoltre è stata discussa la modalità di verificare anche e nuovamente danni da sollecitazioni sismiche.

Per questo è in corso di esame l’invio di squadre di competenza della Protezione civile per l’eventuale rilevazione del danno da terremoto con schede Aedes e Fast.

Le dichiarazione di inagibilità degli 84 alloggi si basa sulla perizia presentata da un’azienda privata, la Labortec, che ha detto che i tre palazzi sono a rischio collasso.

La perizia ha richiesto mesi, era già pronta il 14 giugno, ma è stata inviata al Comune solo il 3 luglio.

«A questo punto», dicono il capogruppo Marcello Antonelli e il vicecapogruppo Vincenzo D’Incecco, «vogliamo capire perché, vista l’urgenza e la gravità della relazione, la Labortec non l’ha consegnata direttamente il 14 giugno e piuttosto se l’è tenuta in caldo per 20 giorni. Ci chiediamo, se fosse successo qualcosa in quei 20 giorni, come avrebbe giustificato la propria scelta la Labortec».

Assodata la validità di quella perizia Forza Italia chiede perché non siano stati coinvolti anche i Vigili del Fuoco e oggi, vista la gravità di quanto accertato e addirittura la necessità di abbattere le tre palazzine, chiede che si affidi proprio ai Vigili del Fuoco il compito di effettuare una controperizia visto che si parla di patrimonio pubblico e la cautela è d’obbligo.

Nel corso delle prime riunioni la Regione Abruzzo avrebbe già declinato qualsiasi responsabilità finanziaria nella gestione dell’emergenza, scaricando ogni onere sul Comune e su questo punto arrivano le critiche di Forza Italia: «è inaccettabile, oltre che amministrativamente sbagliata: le tre palazzine inagibili sono di proprietà dell’Ater di Pescara, non certo del Comune, dunque, se proprio vogliamo sottilizzare, le competenze e gli oneri di sgomberare i residenti e di trovare loro nuove sistemazioni fanno capo all’Ater stesso che, notoriamente, è un’azienda della Regione Abruzzo, e infatti le nomine vengono fatte dalla Regione».

Anche Forza Nuova in queste ore contesta come gli enti pubblici hanno gestito la situazione: «il pianto e la disperazione di tantissimi residenti (soprattutto molti anziani e diversi portatori di handicap) cacciati di casa in fretta e furia l’incertezza per il presente e il quasi oscuro presagio di un futuro abitativo assai precario, non possono che colpirci profondamente e farci promettere a questa gente il nostro pieno e incondizionato sostegno».

Forza Nuova, teme che di questo passo Rancitelli possa trasformarsi in brevissimo tempo in un inferno abitativo e sociale dove l’attuale degrado si ritrovi a breve su tutte le prime pagine dei giornali per via di gravissimi motivi di ordine pubblico.

«Sono anni che denunciamo situazioni al limite», ricorda invece il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. «Appelli inascoltati, su cui il Presidente D’Alfonso non ha posto il minimo interesse se non qualche visita pre elettorale. Chi ci governa, chi gestisce i fondi e delinea i bilanci ha il dovere di prevenire situazioni drammatiche di questo spessore. Oggi queste persone devono essere immediatamente ricollocate in strutture idonee, tali da consentire a chi ha una disabilità o ai bambini una casa sicura».

Alberto Balducci, vicecapogruppo Pd si attendeva meno interventi strumentali e maggiore collaborazione e ricorda come anche nel corso della riunione svoltasi ieri mattina in Prefettura, sono state valutate tutte le condizioni e possibilità volte innanzitutto ad assicurare attenzione alle persone e, in subordine, a porre in essere anche iniziative volte a svolgere indagini ulteriori rispetto a quelle già consegnate all’Ater da Labortec.



«Un’indagine – quella strutturale sugli edifici – che ha riguardato non solo i fabbricati di via Lago di Borgiano ma anche un’altra pluralità di strutture, oggetto di verifiche all’indomani degli eventi sismici del 2016-2017. All’esito di questa vasta indagine condotta dall’Ater sono emerse le criticità solo su questi tre fabbricati risalenti al 1974. Quanto alla polemica sulla competenza, la ritengo superflua, anche se a nessuno di coloro che oggi in maniera neanche troppo velata offrono elementi di polemica, viene in mente che il Comune di Pescara ha già vissuto situazioni di questo genere, sia pure in modalità minore per i nuclei familiari interessati. Sicuramente chi amministrava nel 1998 - e che oggi siede ancora in consiglio comunale e regionale - ricorderà lo sgombero da via Trigno di circa 40 famiglie, cui ha fatto seguito nel 2006 lo sgombero da via dei Pretuzi di altri 27 nuclei familiari. Offriremo alle 84 famiglie che sono in una condizione di disagio tutto l’apporto possibile e con tutte le responsabilità in capo a tutti i soggetti istituzionali, avendo come obiettivo primario il bene di queste persone».







IL COMUNE: «TROVATA SISTEMAZIONE PER TUTTI»



A 48 ore dal manifestarsi dell’emergenza, sono tutte coperte le sistemazioni provvisorie per gli inquilini delle tre palazzine di via Lago di Borgiano, su cui è stata emessa l’ordinanza sindacale di sgombero immediato perché staticamente inadeguate.

Lo certifica il Comune di Pescara che spiega come il lavoro sia stato svolto dal Centro Operativo Comunale che ha vagliato la disponibilità di residence, strutture alberghiere, edifici comunali a Pescara e nell’area metropolitana, riuscendo a trovare un tetto per tutti coloro che non avevano una sistemazione alternativa.

Nella giornata di oggi il sindaco Marco Alessandrini ha inoltre inviato una lettera alla Regione in cui chiede il riconoscimento dello stato di emergenza, a seguito della situazione che si è determinata con la certificazione dell’inadeguatezza statica delle palazzine ai civici 14, 18 e 22, aumentata con il sisma del 2016. Nel pomeriggio, invece, la Giunta ha approvato una delibera per l’immediata assegnazione di 6 abitazioni dell’Ater, subito disponibili (2 a Pescara e le altre in provincia), al fine di procedere alle prime sistemazioni temporanee di lunga durata al più presto.



Lo sgombero interessa 84 famiglie, 236 persone.



«Abbiamo messo a disposizione», ha spiegato il sindaco Alessandrini, «l’edificio di Valle Furci, abbiamo disponibilità alberghiere e in residence a Chieti Scalo, al Villaggio Mediterraneo ed è a disposizione anche il Palazzetto Giovanni Paolo II. Circa 20, infine sono le persone che non hanno richiesto una sistemazione di emergenza perché si appoggiano a parenti. Non ci fermeremo a questo: stiamo lavorando con l’Ater perché nei prossimi mesi si possa arrivare a nuove assegnazioni, ma nel frattempo abbiamo bisogno di certezze e di sistemazioni dignitose per queste famiglie e nella delibera approvata oggi dalla Giunta per l'assegnazione immediata di sei appartamenti Ater già disponibili. La via che intendiamo aprire per il prosieguo è quella dell’autonoma sistemazione che vede il riconoscimento di un contributo a copertura dell’affitto, in modo che ognuno possa trovare una casa che meglio risponde alle proprie esigenze e aspettare lì la sistemazione definitiva».