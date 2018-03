Montesilvano, inaugurata struttura per migranti su Corso Umberto

PESCARA. «Siamo di fronte ad una svolta epocale, che lo vogliamo o no. La storia è piena di migrazioni dei popoli, a volte con situazioni traumatiche, altre con situazioni positive. L'obiettivo deve essere dare possibilità di vita e di sviluppo a tutti. Bisogna integrare tutto ciò che è integrabile perché solo con l'integrazione diminuisce il pericolo».

Così l'arcivescovo metropolita di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, questa mattina nel corso dell'inaugurazione della 'Casa della solidarietà' a Montesilvano.

Si tratta di una nuova struttura sistemata nei locali ex Artigianluce a Montesilvano lungo corso Umberto 658 (Santa Filomena), con annessi la Mensa e l’Emporio Solidale.

La struttura è stata realizzata da Caritas e Comune ed è destinata ad ospitare i migranti.

Dal 10 luglio, invece, sarà aperta dal lunedì al sabato– solo a pranzo- la mensa che offrirà pasti a circa 60 persone bisognose segnalate dai servizi sociali del Comune e dalle Parrocchie cittadine. L’emporio, invece, aprirà il 14 luglio e nel mini market , il giovedì, potranno recarsi le persone in difficoltà.

La Caritas fa quello che può, ha detto stamattina Valentinetti, «ma abbiamo bisogno di collaborazione, come avvenuto in questo caso. Cerchiamo di dare risposte alle emergenze, alle questioni difficili che si creano. Operiamo sia per risolvere i problemi dei nostri concittadini italiani sia per le emergenze che arrivano sul nostro territorio».

All’inaugurazione hanno partecipato anche alcuni comitati cittadini che ormai da mesi si stanno battendo contro la realizzazione di questo centro d’accoglienza e chiedono a gran voce che sia garantita la sicurezza pubblica in quella zona. “

«Qui non si tratta di 'parlare alla pancia della gente', ma piuttosto si tratta di prestare attenzione a quel fuoco che cova sotto la cenere perche' purtroppo oggi molte di quelle pance parlano perche' sono vuote», commenta invece il capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri replicando proprio alle parole dell'arcivescovo di Pescara.

«Evidentemente nella richiesta di trasparenza giunta da Forza Italia, l'arcivescovo di Pescara ha immotivatamente letto un attacco all'operato della Caritas diocesana, sbagliando - ha sottolineato il Capogruppo Sospiri -. La Caritas ha sempre potuto fare affidamento sul sostegno delle forze politiche di centro-destra dinanzi a qualunque necessità ma tutte le battaglie sono state condotte e concluse all'insegna della trasparenza, la stessa che pretendiamo oggi, a fronte di un business che solo su Pescara e provincia riversera' quasi 24milioni di euro per l'affare immigrati gestito da cooperative e società».

CasaPound Italia si scaglia invece contro la decisione, sempre della Caritas, di ospitare i migranti anche in una struttura di Pescara creata per accogliere donne vittime di abusi e del disagio sociale, da sole o con i propri figli. «Mentre il sindaco Alessandrini è sempre più succube della visione immigrazionista di esponenti di partitucoli come Sinistra Italiana», attacca il partito di estrema destra, «la Caritas si appropria 'pro domo sua' de 'La Volpe' versando al Comune un obolo di 12mila euro annui, bruscolini se si pensa al giro d'affari complessivo da 23 milioni di euro per i 305 giorni d'accoglienza dei 1114 immigrati. In risposta alle lecite critiche mosse dall'opinione pubblica, monsignor Valentinetti in persona ha esortato a non ascoltare chi 'parla alla pancia della persone' lanciando accuse contro la sua Caritas. Il dubbio, legittimo, è quello che l’ ente caritatevole faccia troppo spesso i suoi interessi, allontanandosi dalla sua missione e preferendo gli immigrati agli italiani».