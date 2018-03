Teramo, sfollati senza contributi per la sistemazione. I soldi quando arrivano?

ISOLA DEL GRAN SASSO. Dopo mesi di ritardi dovrebbero arrivare a breve i contributi per l’autonoma sistemazione per i cittadini teramani che attendono dallo scorso gennaio.

Una situazione che coinvolge circa 4 mila sfollati che dopo i problemi connessi al sisma si sono ritrovati anche immersi nei problemi burocratici.

Non sono mancate manifestazione di protesta in cui la richiesta è stata una: priorità a chi non ha una casa e non sa dove andare.

Il Pd di Isola del Gran Sasso ha sollecitato l’amministrazione comunale chiedendo più attenzione alle richieste ed ai bisogni dei cittadini: «non finiremo mai di dire che, purtroppo, l’Amministrazione Di Marco si caratterizza per l’evidente incapacità di rispondere alle più elementari regole di buona gestione politico-amministrativa. Il modo di operare di questa amministrazione è stato chiaro sin dai suoi primi atti, che hanno dimostrato la volontà di anteporre gli interessi di alcuni al bene del proprio paese. Più volte abbiamo chiesto che fine avessero fatto i contributi per autonoma sistemazione mai pagati da gennaio 2017 ed oggi abbiamo saputo che, finalmente, nei prossimi giorni, arriveranno, giustamente, nelle tasche dei cittadini».

Il Pd locale si mostra molto critico: «la questione terremoto per i nostri amministratori è a senso unico: si sono infatti lanciati senza timore verso la gestione di appalti, somme urgenze, messe in sicurezza e incarichi, mentre operare con serietà per un paese dal tessuto socio-economico distrutto, gravato dal profondissimo disagio e dalla grande preoccupazione di chi ancora oggi si trova fuori casa e con poche prospettive non interessa. Si fanno avvisi pubblici (tra gli ultimi comuni ad emanare il bando…) per ricercare personale tecnico a supporto degli uffici, finalizzato alle pratiche terremoto e notiamo che verranno stilate ben due graduatorie: una per tecnici laureati ed una per geometri. Con quale criterio sceglieranno dall’una e/o dall’altra graduatoria? Cosa possono fare i geometri che ingegneri e/o architetti non possano fare e viceversa? Non sarebbe stato più utile inserire anche personale amministrativo, visto che una volta terminata la fase di valutazione tecnica la maggior parte del lavoro (monitoraggio, rendicontazione, liquidazione, aggiornamenti, ecc.) ci sembra essere di tipo amministrativo?! Si interverrà per tutto il tempo solo a livello tecnico? A proposito: per quanto tempo? Visto che l’avviso riporta la scadenza del 31 dicembre 2017, questo personale lavorerà per il Comune di Isola solo per cinque mesi? Neanche il tempo di capire dove si trova… ma forse abbiamo capito: il Sindaco preferisce orientarsi su chi, dove si trova».