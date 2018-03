Dottoressa uccisa: una ossessione lunga 10 anni per lo stalker «amico di tutti»

TERAMO. «Amico di tutti». In molti gli lasciavano le chiavi delle case di uno stabile a Martinsicuro, nel Teramano, «per piccoli lavori condominiali».

Una di quelle chiavi ha aperto la porta dell'appartamento dove Enrico Di Luca si è tolto la vita.

Lui era lo stalker della dottoressa Ester Pasqualoni ammazzata a colpi di roncola mercoledì pomeriggio nel parcheggio dell’ospedale di Sant’Omero. Oggi è l’unico indiziato per quell’atroce delitto che una regione intera non riesce ad accettare. Perché c’erano delle denunce fatte, perché Ester ha vissuto per troppo tempo nella paura e nella solitudine, non raccontando quasi a nessuno di quella presenza fastidiosa.

«Non voleva far preoccupare i figli», ha rivelato un’amica. «E nemmeno l’ex marito».

Il ritrovamento del corpo dello stalker è stato fatto intorno a mezzogiorno.

Venti ore prima l’omicidio. Già nei momenti successivi si era capito che dietro al movente che aveva mosso la mano dell'assassino c'era un' ossessione. E quella di Di Luca, presunto killer di Ester, ha avuto l'epilogo più tragico possibile.





INSOSPETTABILE?

Chi ha conosciuto il 69enne, come il titolare del bar che si trova in via Baracca, a Martinsicuro, proprio davanti alla palazzina dove è stato trovato il corpo senza vita dell'uomo, ne parla come di un «amico di tutti».

Frasi che oggi risuonano quasi come una beffa e si sovrappongono fastidiosamente alle descrizioni di rito dei vicini che non avevano colto alcun segnale.

In questo caso in molti gli lasciavano le chiavi delle case della palazzina, visto che spesso si occupava anche di piccoli lavori condominiali».

«Ultimamente lo si vedeva meno. So che aveva venduto il suo appartamento - continua - e passava di rado. Prima però era un cliente abituale. Veniva ogni giorno a prendere le sigarette e il caffè. Sapevo che, pure essendo in pensione, collaborava come investigatore con un'agenzia. Era cordiale e gentile con tutti. Sempre disponibile». Anche un vicino, Antonio Piscitelli, conferma la gentilezza e l'educazione dell'ex investigatore privato.

«Ci salutavamo e poco altro, ma era una persona educata e gentile che rispondeva sempre ai saluti», dice il vicino che lo conosceva, anche se solo di vista. «Sapevo che fino a qualche tempo fa viveva in questa casa con il figlio che poi si è trasferito in Francia. Non potevo minimamente pensare che potesse accadere quello che ho saputo».

E quello che è successo è stato veramente tragico.

Lo cercavano da ieri sera e stamattina lo hanno trovato, morto suicida, strangolato da una fascetta di plastica.

Già poche ore dopo l'omicidio, in base a testimonianze raccolte, gli investigatori avevano ricostruito la vicenda, indirizzando le ricerche verso Di Luca.



10 ANNI DI OSSESSIONE

I due si conoscevano dal 2005 e da troppo tempo aveva cominciato a mandarle messaggi insistenti, la aspettava sotto casa e la seguiva. Come ha fatto due giorni fa, conoscendo evidentemente le sue abitudini.

I due si conobbero quando Di Luca si sottopose a una visita specialistica. Poi, con continui escamotage, ha raccontato l’avvocato della dottoressa, Caterina Longo – le portava il caffè, i cioccolatini – aveva tentato di rivederla, all’inizio sempre in ambulatorio

Lui riuscì anche a diventare amico dei genitori di Ester. «Si era fissato, era convinto che stessero insieme», ha detto ancora l’amico.

Quando l’uomo seppe che la dottoressa aveva un compagno lui andò in escandescenza «Io e te stavamo insieme, come hai potuto farmi questo?», disse. La donna era allibita perché non intraprese mai alcuna relazione con Di Luca che intanto continuava ad ossessionarla. Lei non gli dava corda («mai preso un caffè o un aperitivo», assicurava lei) sperando che si stufasse e lui come risposta cominciò a seguirla ovunque.

Sempre l’avvocato Longo rivela a Quotidiano.net che il compagno di Ester poteva ritenersi una vittima collaterale: «due anni fa, durante un inseguimento per sfuggire a Di Luca, fu colto da un infarto e morì».







LUTTO CITTADINO

Il pm Davide Rosati, titolare del fascicolo, ha disposto l'autopsia sulla salma della donna e su quella del presunto assassino, l'incarico sarà affidato stamattina.

Intanto proseguono le indagini, delegate al nucleo operativo della Compagnia di Teramo, diretta dal comandante Roberto Petroli.

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi (Teramo), dove Ester viveva, ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali la cui data non è stata ancora fissata.

E ieri sera alle 20:30 una veglia e un reading di poesie sono stati organizzati a Teramo, nei giardini di piazza Orsini, dal centro di cultura delle donne 'Hannah Arendt' e dal Comitato 'Se Non Ora Quando?'.

Le associazioni «si uniscono al dolore dei figli e della famiglia della dottoressa Ester Pasqualoni, uccisa dal suo stalker».

Ogni donna acceso una candela «in ricordo dell'amata dottoressa che ha vissuto in solitudine l'oppressione e l'invadenza di quell'uomo che da troppo tempo la inseguiva con i suoi pedinamenti, con i suoi messaggi».

«Un baluardo del Day Hospital Oncologico», una donna eccezionale, una collega sempre pronta ad aiutare gli altri. Ricordano così Ester, commossi, la Direzione generale della Asl di Teramo e tutti i dipendenti dell'azienda. «Per noi questa vicenda è sicuramente una grande sconfitta» ha detto oggi il capo della Polizia, Franco Gabrielli, parlando dell'omicidio a margine del convegno "La vittima al centro", presso la Scuola Superiore di Polizia.

«Siamo sconvolte e arrabbiate. Telefono Rosa ha avuto modo di conoscere personalmente la dottoressa, ci uniamo allo strazio dei familiari e dei due poveri figli che ha lasciato - dice Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente di Telefono Rosa - Ma non bastano più parole e cordoglio. Scriveremo al presidente Mattarella, in qualità di capo del Csm, al ministro della Giustizia, alla sottosegretaria con delega alle Pari opportunità, perché ci ricevano e intervengano. Negare che esista un problema nell'applicazione delle leggi in tema di violenza sulle donne (leggi che ci sono!!) è negare l'evidenza. Ci chiediamo se i giudici che hanno predisposto l'archiviazione per le denunce fatte dall'oncologa oggi non provino disagio. E la Magistratura ritiene davvero che i giudici abbiano tutti gli elementi, le conoscenze e la sensibilità per decidere di casi simili? Non è ora, forse, di ammettere che serve formazione anche per i Giudici? Noi non possiamo più stare a guardare».

LE AUTOPSIA CONFERMANO LE IPOTESI

Fatali per Ester Pasqualoni sono state le coltellate che l'hanno raggiunta al collo. È quanto emerge dall'autopsia effettuata questo pomeriggio dal medico legale Silvestro Mauriello (e non Alessandro come scritto erroneamente in precedenza) dell'università di Roma Tor Vergata, che ha stabilito come la donna sia stata raggiunta da numerose coltellate al collo e al torace, la maggior parte delle quali poco profonde, con quelle al collo che hanno lacerato vasi vitali. Lesioni inferte, si è appreso, con un'arma da punta e da taglio, non una roncola come ipotizzato inizialmente ma un coltello molto robusto. Sempre nel pomeriggio è stata effettuata l'autopsia sul corpo del presunto omicida, Enrico Di Luca, che si è tolto la vita in un appartamento di Martinsicuro, con l'esame che ne ha confermato la morte per asfissia.