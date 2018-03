Crognaleto. Inaugurata la scuola costruita da Ikea

CROGNALETO. E’ stata inaugurata ieri a Crognaleto, in provincia di Teramo, la nuova scuola IKEA “Alfredo Quaranta” per i bambini del territorio colpito dal sisma dello scorso anno.

La ripresa delle attività scolastiche nelle situazioni di forte criticità rappresenta spesso un importante segnale per la popolazione e per questo tra i primi interventi messi in campo è stata data particolare attenzione agli edifici scolastici: dai 2.203 sopralluoghi della Protezione Civile è risultato inagibile il 6% dei complessi mentre il 28 % è caratterizzato da esiti di parziale o temporanea inagibilità. A seguito di questi risultati sono stati avviati immediatamente progetti per la realizzazione di nuovi moduli scolastici in grado di garantire il ritorno sui banchi di scuola a centinaia di bambini e ragazzi.

Il complesso “Alfredo Quaranta” che sorge nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e comprende una scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, da oggi accoglierà in maniera definitiva gli oltre 60 studenti del territorio di Crognaleto.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza del Sindaco di Crognaleto Giuseppe D’Alonzo, dell’Amministratore Delegato di IKEA Italia Bélen Frau, del Consigliere d’Ambasciata di Svezia Cristina Kvist, del Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pancrazio, del Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Vito De Filippo, del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Elena Boschi e di tutte le autorità locali.

A tagliare il nastro i bambini e i ragazzi del comune abruzzese che, con il lancio di palloncini gialli e blu hanno aperto ufficialmente le nuove aule accompagnati dall’Inno di Mameli eseguito dal coro dell’Istituto Comprensivo.

La scuola, che sorge nella frazione di Nerito è stata costruita oltre che grazie al contributo di Inter IKEA Systems, anche grazie ai circa 7.000 collaboratori di IKEA in Italia, che hanno richiesto all’Azienda di investire le risorse destinate al regalo di Natale per dare un aiuto alle popolazioni vittime del terremoto.

Il Comune di Crognaleto è un territorio che si estende per circa 12500 km quadri, conta 21 frazioni e ospita 1325 abitanti. Il sisma e le condizioni metereologiche del 18 gennaio scorso hanno determinato un danno al patrimonio pubblico e privato che va ben oltre il 60%. Un duro colpo al fenomeno già fortemente riscontrato e cioè lo spopolamento. Il danno maggiore lo si è riscontrato sulle strutture scolastiche, i due plessi di Nerito e Tottea, resi inagibili e addirittura da demolire. Fino ad oggi i ragazzi del comprensorio seguivano l’attività didattica presso la struttura di una proloco, in attesa di una soluzione, quest’ultima arrivata grazie ad IKEA, al MIUR, la Protezione Civile e la Regione Abruzzo.

La scuola si sviluppa su due volumi che si distinguono per colori e dimensioni, entrambi raccolti da una recinzione pensata come icona del progetto: il primo, in legno a vista, si apre con due grandi vetrate sul parco e il giardino d’inverno, il secondo, più raccolto, è interamente intonacato. Sviluppato su una superficie totale di 325 mq, l’edificio richiama nello stile le strutture svedesi, dalla giocosità dei colori alle composizioni tipiche del design scandinavo. Allo stesso tempo è un edificio completamente integrato nell’ambiente circostante, la natura del Parco Nazionale, non solo nell’utilizzo di materiali, ma anche nella scelta volumetrica, nello studio delle viste sul panorama.

L’edificio, una struttura in legno lamellare certificato prodotta dalla società Subissati, azienda abruzzese leader in Italia nella costruzione di case in legno, rientra nei parametri dell’edilizia sostenibile grazie alla classe A4 Energia quasi Zero e all’utilizzo di materiali ecocompatibili e permette di garantire innumerevoli vantaggi: un’elevata qualità abitativa, la riduzione dei consumi per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo, la riduzione dell’inquinamento nella produzione dei materiali utilizzati, la rapidità di esecuzione e certezza dei costi di costruzione, la durabilità e la garanzia di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche strutturali del legno lamellare trattato.

Inoltre, la prestazione sismica della Classe IV permette di inquadrare la scuola tra le “Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità”.