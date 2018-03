Tangenti a Giulianova: «consulenze, soldi e case per velocizzare le pratiche»

GIULIANOVA. Bufera giudiziaria e politica al Comune di Giulianova dopo l’arresto dei giorni scorsi di Maria Angela Mastropietro, dirigente del settore lavori pubblici del Comune che dopo l’inchiesta era stata spostata nel settore finanziario dell’ente.

Nei guai anche l’ ex assessore Nello Di Giacinto, l’ex presidente della Giulianova Patrimonio, società in house del comune di Giulianova, Filippo Di Giambattista.

E poi ancora il marito di Matropietro, Stefano Di Filippo, gli imprenditori Andrea e Massimiliano Scarafoni, tutti in carcere, il funzionario della Asl Carmine Zippilli, il socio accomandante della Rima sas, Sergio Antonilli.

In attesa degli interrogatori di garanzia che si svolgeranno nei prossimi giorni il Movimento 5 Stelle ha depositato una mozione di sfiducia contro il sindaco Francesco Mastromauro proprio a causa del coinvolgimento nell’inchiesta «di figure apicali dell’Ente».





Lo stesso primo cittadino ha subito ammesso che quella che si sta vivendo in questi giorni «è una pagina bruttissima per la città» ma ha anche espresso «vicinanza umana» a Di Giacinto e Di Giambattista «a cui sono legato da profonda amicizia».

Mastromauro ha annunciato che appena gli sarà notificato l’arresto provvederà alla sospensione e alla sostituzione della dirigente Mastropietro che, tra le altre cose, è indagato pure in un’altra inchiesta, sempre dei pm Luca Sciarretta e Andrea De Feis, sugli appalti dei rifiuti a Roseto, Silvi, Giulianova e Mosciano.

Mastropietro, infatti, è stata anche dirigente del settore rifiuti al Comune di Roseto. L’accusain quel caso ha già chiesto il rinvio a giudizio.

L’avvicendamento, ha detto sempre Mastromauro, è previsto anche per l’amministratore unico di Giulianova patrimonio.

Anche perché il sistema che la Procura sostiene di aver smantellato è torbido ed è chiaro che non si può aspettare immobili la definizione di un eventuale processo. Al tempo stesso la macchina comunale non può fermarsi.









«DENARO ED UTILITA’ PER LEI E IL MARITO»

Secondo l’accusa ci sarebbero state nel corso degli anni aggiudicazioni di gare pilotate in cambio di denaro e beni immobili. «Per diversi anni Mastropietro ha sistematicamente asservito la funzione pubblica esercitata e i propri poteri, in cambio di denaro e altre indebite utilità per sè e il proprio coniuge, agli interessi privati di svariati soggetti», ha spiegato il procuratore Antonio Guerriero.

Dalle carte dell’inchiesta emergono «gravi condotte di corruzione, tentata concussione e tentata induzione indebita a dare o promettere utilità».

E poi ancora richieste di denaro o di intestazione di beni immobili in favore della dirigente e del coniuge; in altri casi mediante richieste di consulenze, fittizie o comunque sovrafatturate, in favore del coniuge».





PRATICHE VELOCI

Dunque Matropietro avrebbe lavorato per garantire consulenze al marito e alla sua società ma anche a diversi imprenditori che facevano capo ai fratelli Andrea e Massimiliano Scarafoni, soci occulti di Di Filippo, «ai quali garantiva, negli anni», dice la Procura, «aggiudicazioni e affidamenti diretti di lavori e forniture pubbliche per importi pari a diverse centinaia di migliaia di euro, nonchè provvedimenti amministrativi illegittimi relativamente a lavori abusivi eseguiti su un immobile appartenente e in uso ad Andrea e Massimiliano Scarafoni».

Gli inquirenti avrebbero trovato le tracce dei pagamenti, come 35 mila euro versati in più tranche a Di Filippo, soldi mascherati da consulenza.

C’è poi il caso del piano di lottizzazione “Lido delle Palme”. Mastropietro si sarebbe occupata della procedura espropriativa ma avrebbe anche fornito indicazioni ai progettisti «per apportare modifiche progettuali idonee per rendere più agevole l’approvazione del progetto da parte della competente Soprintendenza».

Il suo suggerimento sarebbe servito anche a «rendere meno efficace» il ricorso al Tar presentato contro le deliberazioni della giunta comunale.

In questo caso avrebbe accettato da Ennio Di Saverio, presidente del consorzio Lido delle Palme (indagato) promotore del piano di lottizzazione, e Filippo Di Giambattista la promessa dell’affidamento di un appalto del valore di circa tre milioni di euro che sarebbe stato stipulato dal consorzio Lido delle Palme con la società Rima di fatto gestita da Mastropietro e Di Filippo, con oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel piano di lottizzazione.





OPIFICIO, PALESTRA E NEGOZI

Mastropietro, secondo quanto riscontrato dagli inquirenti, si sarebbe adoperata anche per la conclusione positiva di un procedimento amministrativo relativo a dei terreni di Giulianova appartenenti in parte alle società del gruppo Scarafoni e sui i quali i fratelli volevano realizzare, con Di Filippo e la Mastropietro, un opificio, una palestra e negozi.

Proprio dalla dirigente è stato firmato il parere di regolarità tecnica che attestava la validità e la correttezza dell’azione amministrativa.



C’E’ CHI DICE NO

In un caso la dirigente si sarebbe spinta fino al punto di chiedere l’intestazione di una casa per sbloccare una pratica di un piano di recupero.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti a farsi avanti con l’imprenditore di turno sarebbe stato in un primo momento il marito che avrebbe richiesto il pagamento di «una indeterminata somma di denaro».

Poi in un secondo momento, Mastropietro avrebbe rilanciato con l’intestazione di un appartamento tra quelli ricavabili della nuova costruzione «minacciando», ricostruisce la procura, «gli stessi di ostacolare la definizione della pratica se non fosse stata corrisposta loro una delle suddette contropartite».

Ma in questo caso il progetto non andò a buon fine. Già, perché nella lunga inchiesta gli inquirenti hanno incrociato anche piccoli imprenditori che non si sono piegati alle richieste ma che anzi hanno denunciato e scoperchiato il calderone.