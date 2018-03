Emergenza Gran Sasso, l’Osservatorio: «rivedere sistema, aumentare partecipazione»

TERAMO. “Cosa è successo l’8 e il 9 maggio alla nostra acqua?”.



E’ stata questa la domanda che l’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso ha rivolto ai rappresentanti di ASL, ARTA e Ruzzo Reti SpA nel corso dell’incontro pubblico di sabato 20 maggio alle ore 16.30 presso la sala polifunzionale della Provincia in via Comi n. 11 a Teramo.

L’Osservatorio è nato «per comprendere la situazione dell’acquifero che rifornisce più di metà degli abruzzesi: stabilire con certezza cosa è successo tra l’8 e il 9 maggio (e nei giorni immediatamente precedenti) è un passaggio fondamentale».

«Negli ultimi giorni», aveva dichiarato l’Osservatorio alla vigilia dell’incontro, «abbiamo assistito a tentativi, più o meno marcati, di “scaricabarile”, a critiche più o meno esplicite a funzionari e dirigenti di organismi di controllo, a sindaci che hanno avviato campagne di analisi in autonomia: a nostro parere tali situazioni dimostrano un certo grado di confusione che si può superare solo attraverso un confronto partecipato e trasparente».

PRONTO? CHI NON PARLA?

Alla fine dell’incontro durato oltre due ore si è capito che nella gestione dell’emergenza si sono verificati ritardi sia nelle procedure di analisi che nelle comunicazioni e nello specifico bisognerebbe capire cosa non ha funzionato per porvi subito rimedio.



Inoltre è emerso che il sistema di comunicazione tra gli enti di controllo e verso sindaci e cittadinanza deve essere rivisto e sicuramente migliorato: peraltro tutti gli enti hanno riconosciuto come l’emergenza abbia evidenziato criticità nella comunicazione, tanto da annunciare la predisposizione di un nuovo protocollo operativo.

ANALISI E CONTROLLO

Il sistema di controllo e analisi deve essere reso più facilmente e rapidamente accessibile e comprensibile.



Anche sabato è stato ribadito che gli stessi enti di controllo e gestione non hanno ad oggi il quadro completo degli interventi effettuati durante la gestione commissariale.

Una conferma che evidenzia tutta la superficialità ed il totale fallimento di tutta la filiera dei controllori a fronte di 84 mln di euro spesi per mettere in sicurezza un sistema delicatissimo e pericoloso che in sicurezza non è.

Un aspetto che da solo avrebbe meritato nel decennio trascorso ben altre attenzioni da parte del potere politico e della magistratura, anche a fronte dell’emersione della famosa cricca di Angelo Balducci (2009-2010) che guarda caso proprio sotto il Gran Sasso ha prodotto poco pubblicizzate performances che non hanno insospettito nessun presidente di Regione e Provincia e nessun sindaco.

E’ stato inoltre ribadito che nel 2011 è stata composta una commissione che doveva valutare proprio la sicurezza del sistema Gran Sasso ma la commissione non ha prodotto risultati.

Dopo l’incidente di settembre 2016 la Regione Abruzzo -solo dopo che la notizia era divenuta di dominio pubblico (a dicembre)- ha costituito un “tavolo di confronto regionale sulla problematica” non si sa in cosa differente dalla commissione inutile del 2011.

L’INQUINAMENTO MISTERIOSO

Altro punto che è stato messo in luce è che l’aver trovato sostanze che non dovrebbero essere presenti nell’acqua, al di là delle concentrazioni riscontrate, dimostra che il sistema di approvvigionamento idrico ha una permeabilità che potenzialmente rappresenta un pericolo, considerata la contiguità con i Laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e le gallerie autostradali.

Una pericolosità ed un rischio mai palesato prima da nessuno a fronte invece di persistenti dichiarazioni tranquillizzanti che oggi risultano semplicemente false.

Il sospetto che tutto doveva rimanere segreto è ormai una certezza e tale sarebbe stato se non ci fossero stati gli imprevisti delle contaminazioni (che invece qualcuno doveva pur prevedere….).

PARTECIPAZIONE? CHE ROBA E?

Secondo l’Osservatorio «va approntato un sistema di partecipazione nella gestione di questa problematica, partendo da quanto prevede la legge: a tal proposito l’Osservatorio ricorda che fin dal 2007 (art. 2, comma 461, Legge n. 244/2007) è previsto l’obbligo per gli enti concedenti di coinvolgere le associazioni dei consumatori in vari aspetti della gestione dei servizi erogati, e che le normative di settore impongono la massima trasparenza sui dati ambientali».

Anche Governo e Protezione civile -che vengono nominati poco spesso- hanno la loro parte di responsabilità sia per aver nominato un commissario corrotto (lo dicono sentenza passate in giudicato) sia per non aver controllato a sufficienza la coda di quel commissariamento che è passato in capo ai Laboratori i quali dal 2013 al 2015 hanno dovuto chiudere la contabilità di Balducci.

MINISTRI, MILIONI E APPALTI

I ministri che avrebbero dovuto accorgersi di molte cose, invece, si sono limitati a venire a sfilare durante le campagne elettorali o propagandistiche per esaltare i grandi pregi scientifici dei laboratori e a promettere altri milioni di euro nonostante per le leggi vigenti proprio i laboratori risulterebbe a vario titolo “irregolari”.

Solo negli ultimi mesi le visite di rilievo sono state due tra le quali quella del premier Renzi.

Anche se la cosa non viene ribadita spesso i laboratori -oltre che produrre risultati importanti dal punto di vista scientifico (ma anche qualche polemica di troppo)- sono una stazione appaltante importante che brucia centinaia di milioni di euro dove lavorano colossi e non, tra i quali spicca l’abruzzese Walter Tosto.



Secondo l’Osservatorio proprio l’affidamento dei prossimi interventi per la messa in sicurezza all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare costituirebbe un ulteriore elemento di preoccupazione.



Il presidente della Provincia di Teramo ha promesso di chiedere alla Regione di coinvolgere l’Osservatorio stesso nel confronto avviato sul tema della sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso.

Nel prossimo incontro pubblico l’Osservatorio tenterà di coinvolgere i gestori dell’autostrada, all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e alla Regione.





L’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso è costituito da: WWF, Legambiente, Mountain Wilderness, ARCI, ProNatura Laga, Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d’Italia, FIAB, CAI e Italia Nostra.