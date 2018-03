Scandalo Usa, Trump di nuovo nei guai e Michael Moore annuncia nuovo documentario esplosivo

USA. Donald Trump chiese al direttore dell'Fbi, James Comey, di chiudere le indagini su Michael Flynn, il consigliere alla sicurezza nazionale travolto dal Russiagate. L'indiscrezione del New York Times viene tempestivamente smentita dalla Casa Bianca: ''il presidente non ha mai chiesto a Comey o altri di mettere fine alle indagini''.

Ma il rumor e' una nuova grana per l'amministrazione, già alle prese con la condivisione di informazioni classificate con la Russia.

A differenza del caso russo, però, se l'indiscrezione del New York Times fosse confermata si tratterebbe di una ''prova evidente'' del fatto che il presidente abbia cercato di esercitare la sua influenza sul Dipartimento di Giustizia e sull'Fbi.

Si tratterebbe di tentata ostruzione alla giustizia, e soprattutto darebbe una spiegazione al licenziamento repentino di Comey.

La richiesta di Trump è stata documentata da Comey dopo l'incontro faccia a faccia con il direttore dell'Fbi nello Studio Ovale, riporta il New York Times.

Era febbraio e Comey era alla Casa Bianca, nello Studio Ovale, insieme ad altri funzionari alla sicurezza nazionale per un incontro sulla minaccia del terrorismo.

Alla fine dell'incontro, Trump avrebbe chiesto a tutti - inclusi il vice presidente Mike Pence e il ministro della Giustizia Jeff Sessions - di lasciare la stanza ad eccezione di Comey.

Il presidente allora ha quindi iniziato a parlare della fuga di notizie ai media, suggerendo a Comey di prevedere il carcere per i giornalisti che pubblicavano informazioni classificate. L'attenzione del presidente si e' poi rivolta a Flynn.

«'E' una brava persona, spero lasci andare»' le indagini, avrebbe detto Trump. La conversazione e' stata documentata da Comey, che di solito metteva per iscritto i suoi incontri, come accaduto nel 2007 sul programma di intercettazioni di George W. Bush. Comey avrebbe parlato della conversazione con Trump anche con alcuni agenti dell'Fbi, con in quali condivise l'impressione di un tentativo di influenzare le indagini.

Comey e i suoi uomini erano pero' arrivati alla conclusione di mantenere il colloquio segreto perche' non in grado di influenzare l'indagine.





Ma l’elezione di Trump non è ancora stata digerita da quanti invece lo hanno avversato con veemenza nei mesi scorsi.

Una feroce autocritica l’ha già fatta il regista e attivista Michael Moore che annuncia un documentario esplosivo sul presidente

Si intitola "Fahrenheit 11/9", proprio come la pellicola che Moore ha dedicato alla presidenza di George W. Bush, "Fahrenheit 9/11", ma con mese e anno invertiti, in riferimento, rispettivamente, al giorno dopo l'Election Day americana dello scorso 8 novembre e agli attentati alle Torri Gemelle dell'11 settembre.

L'annuncio e' stato dato da Cannes dalla Weinstein Company (Twc) che se ne e' assicurata i diritti mondiali, in occasione della 70esima edizione del festival del cinema che nel 2004 premio' 'Fahrenheit 9/11' con la Palma d'oro. La squadra del nuovo documentario dedicato a Trump (produttori, registi e distributori) e' la stessa del 2004 e il regista vi ha lavorato in gran segreto.



«Non importa cosa gli sia stato scagliato contro, non ha funzionato. Non importa cosa viene rivelato perche' resta in piedi. I fatti, la realta' e i cervelli non possono sconfiggerlo. Anche quando si ferisce da solo, la mattina seguente va avanti e twitta», ha dichiarato Moore in in una nota.

«Tutto cio' avra' fine con questo film», ha assicurato.

Il regista piu' irriverente del cinema americano aveva previsto la vittoria del miliardario e, all'indomani dell'elezione, aveva dichiarato che non sarebbe arrivato alla fine del primo mandato: si sarebbe dimesso o per lui sarebbe scattato l'impeachment, ovvero la messa in stato d'accusa.

«Un narcisista del genere, uno che non concepisce altro che se stesso, magari anche non intenzionalmente ma violera' la legge», disse Moore alla Msnbc lo scorso 12 novembre. Quasi una profezia, considerando le ultime rivelazioni di stampa secondo cui Trump potrebbe aver "intralciato la giustizia".