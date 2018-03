Emergenza idrica, il presidente del Ruzzo: «sono provato, nostra credibilità ai minimi storici»

TERAMO. E’ provato dopo la lunga e difficile notte d’emergenza Antonio Forlini, presidente di Ruzzo reti che intervistato dal sito teramano Certa stampa non nasconde le difficoltà delle ultime ore e annuncia anche di essere eventualmente pronto a dimettersi («lo chiederò ai sindaci»).

Raggiunto nel suo ufficio all’inizio parla quasi a monosillabi rimettendo in ordine delle carte.

«Sono provato da quello che è successo», ammette incalzato dalle domande di Elisabetta di Carlo…«Stanotte sono stato ascoltato anche dalla magistratura che ha doverosamente aperto un’altra indagine sul caso»».

Secondo il presidente, il Ruzzo, dopo le ultime 24 ore più difficili che si ricordino negli ultimi anni, ne esce con le ossa rotte: «abbiamo subito un danno reputazionale enorme. La nostra credibilità è ai minimi storici».





E Forlini ha anche ammesso che al momento, sebbene l’acqua sia tornata potabile secondo i rilevamenti dell’Arta, lui non sa dire se i teramani torneranno a fidarsi di queste informazioni e soprattutto se berranno acqua tranquillamente. Poi si è sfogato: «siamo accusati di essere un carrozzone di incompetenti ma noi abbiamo eseguito alla lettera indicazioni di chi dà prescrizioni. Non possiamo rispondere delle azioni che non decidiamo noi».

Il presidente ha sostenuto che ci siano evidenti «attività confliggenti» tra Ruzzo, Strada dei Parchi e laboratori del Gran Sasso: «forse qualcuno dei tre dovrebbe rinunciare ma non dico io chi. O forse si dovrebbero trovare risorse per mettere in sicurezza il tutto ed evitare episodi come quelli accaduti».

Forlini sostiene comunque che il Ruzzo sia «parte lesa». E le dimissioni, dopo tutto il caos delle ultime ore? «Le posso dare anche ora», dice il presidente, sarei l’uomo più felice del mondo, tornerei alla mia libertà personale. Chiederò ai sindaci se è opportuno che io lasci. Non sto qui a dispetto dei santi, subisco solo danni e criticità».

Nelle scorse settimane Forlini rispondendo alle Iene aveva spiegato che in una precedente emergenza di fine agosto scorso la popolazione non era stata informata perché «non c’era motivo di avvisare» sebbene la legge imponga l’esatto contrario. «Va bene», ha continuato, « ma noi abbiamo ritenuto di non informarla... va bene lo dice la legge ma c’è qualcun altro che giudicherà il mio operato...».

«I cittadini non credono più a nulla ed hanno paura...», aveva commentato l’inviata Nadia Toffa

«Forse il direttore del laboratorio farebbe bene a non inquinarla quell’acqua…. Se ci dicono di non prenderla più non la prendiamo».



INDAGA LA PROCURA CON UN POOL

Sarà un pool composto da tre magistrati e coordinato dal procuratore capo di Teramo, Antonio Guerriero, ad indagare sul nuovo presunto episodio di inquinamento che ieri aveva portato, in via precauzionale, a sospendere l’utilizzo per fini potabili dell’acqua proveniente dalle captazioni del Gran Sasso e destinata a rifornire le utenze di 32 Comuni del teramano, compreso il capoluogo. Il pool, composto dai pm Stefani Giovagnoni, Greta Aloisi e Davide Rosati, indagherà su due episodi, sia quello dell’8 maggio sia quello dello scorso agosto, riuniti in un unico fascicolo.