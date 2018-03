D’Alfonso: «dopo le ultime denunce mi avvio verso l’immunità giudiziaria»

ABRUZZO. «Dopo che si sarà capito che le denunce nei miei confronti sono inefficaci come proiettili bagnati, rischio di conseguire una specie di immunità parlamentare».

E ancora lo stesso concetto: «ogni inchiesta che poi si conclude con una insoddisfazione del denunciante rappresenta, per chi la subisce, una specie di laurea di piena affidabilità».

«A volte mi sento circondato da una immunità per troppi errori che mi hanno riguardato come soggetto passivo».

E poi: «Se si continua in questo modo diventerò una specie di giureconsulto della Cassazione perché sono tra le 20 persone che si leggono le carte in Abruzzo».

Tra le tante cose dette in una pacatissima conferenza stampa, l’indagato Luciano D’Alfonso ha ribadito più volte una sorta di profezia o vaticinio circa uno specifico esito delle indagini che lo riguardano.

E sono tante.

E sono variegate.





L’ultima si è conosciuta ieri e riguarda una inchiesta sulla spinosa vicenda di PescaraPorto, la società edilizia della famiglia Milia e Mammarella che sta costruendo di fianco alla nuova caserma della Finanza sulla riviera sud, a pochi passi dal Ponte del Mare.

Per D’Alfonso ed il suo avvocato Giuliano Milia ci sono accuse di falso ma i contorni specifici sono ancora imprecisi.

Tutti gli indagati sono già stati interrogati e lo stesso D’Alfonso è stato ascoltato in un «clima di cordialità» lo scorso 11 aprile, svelando una strategia investigativa inappuntabile che potrebbe portare davvero ad un alleggerimento delle accuse.

Sta di fatto che la notizia il presidente l’ha tenuta riservata per dieci giorni e solo dopo il primo lancio dell’Ansa è divenuta di dominio pubblico.

Ed il fatto che D’Alfonso si sia detto certo che tutte le ultime inchieste finiranno nel nulla può instillare il dubbio che potrebbe non sbagliarsi.

Del resto nei primi secondi della sua conferenza stampa il presidente ha subito invitato i giornalisti a scrutare il suo volto ed i suoi occhi per cogliere una vera profonda tranquillità interiore.

E c’è da credergli se si ripercorrono altre ‘sfuriate’, quelle sì, fatte in totale veste istituzionale durante il consiglio regionale, con altri toni, altre sfumature e altri ‘tradimenti passionali’.





Oggi -alla sua seconda conferenza stampa da cittadino-istituzionale indagato- D’Alfonso ha dimostrato di aver cambiato strategia e potrebbe pure giovargli ulteriormente sul piano del consenso.

Del resto il suo ragionamento è semplice: ‘se anche queste volte riuscirò a non essere condannato non mi fermerà più nessuno’; anzi potrebbe esserci di più: nessun residente in qualsivoglia procura oserà più avvicinarsi al ‘presidente immune’.

E non è quello che è accaduto esattamente dopo la piena assoluzione del 2012 con il naufragio dell’inchiesta Housework e la corsa senza pari alle elezioni regionali?

Quella assoluzione non è stato forse il motore principale della sua vittoria elettorale?

Se questo lo hanno capito in molti, difficile credere che nelle procure di L’Aquila e Pescara non si siano posti il problema.

E ad indagare, in questo caso, sono proprio quegli stessi uomini di 10 anni fa, quelli degli arresti di dicembre 2008, la Squadra Mobile, oggi diretta da Pierfrancesco Muriana, cioè gli stessi poliziotti additati, proprio da D’Alfonso, mesi fa come persone eterodirette, quasi plagiate e con poco equilibrio o senno e molta insana ossessione.





Oggi quelle stesse persone, gli investigatori della Squadra Mobile, sono stati definiti diversamente.

«Ho soltanto un sentimento verso la procura di Pescara», ha detto, «che va oltre la fiducia» (e questo lo aveva già detto riferendosi precisamente al pm Anna Rita Mantini che conduce anche queste indagini) «e comincio ad avere lo stesso sentimento nei confronti della prevalente polizia giudiziaria che opera a Pescara».

Cosa gli abbia fatto cambiare idea è difficile dirlo o forse basterebbe solo tenere a mente le sue parole.

D’Alfonso a suo modo ha spiegato di essere assolutamente estraneo ai fatti: «sono soggetto passivo di un accertamento della verità attraverso un fascicolo che mi chiama in causa con lo stesso livello di coerenza con il quale potrei essere chiamato in causa rispetto alla cellulite di Pettinari (consigliere M5s ndr) o aver causato l’anoressia a Giorgio D’Ambrosio (ex parlamentare Margherita ndr) o aver causato la forfora a Primo Di Nicola (direttore del quotidiano Il Centro). E’ una inchiesta destinata a procurarmi vantaggio. Non mi sono state rivolte accuse, ho ricostruito quale è stata l’attività amministrativa ma posso dire di non essere in possesso di comunicazione giudiziaria. Oltre questo non comunico».





Il presidente ha poi spiegato il garbuglio di competenze nella zona asserendo che il Genio Civile non c’entra nulla, aggiungendo di essere stato proprio lui a proporre e far approvare il piano stralcio del rischio idraulico che avrebbe potuto cancellare -secondo una versione- la concessione edilizia già assegnata a Milia e Mammarella.

Si è poi soffermato sulla denuncia che avrebbe scaturito l’indagine (firmata dal M5s) che avrebbe carattere di «verosimiglianza ma non della realtà».

D’Alfonso si è detto sereno e sicuro del suo operato e quello dei suoi più stretti collaboratori facendo intravedere solo una ‘realtà esterna’ e cioè quella deducibile dalle carte amministrative senza mai provare ad esplorare gli scenari dietro i paraventi, dove con buona probabilità, hanno sbirciato gli investigatori, grazie a intercettazioni carpite tra febbraio e marzo del 2016 che racconterebbero pressioni, coordinamenti e atti pubblici ‘telefonati’, magari predisposti attraverso un interessato consulto legale.

Gli investigatori, infatti, vedono una specie di ‘teatro’ il cui regista potrebbero essere alternativamente D’Alfonso o lo stesso Giuliano Milia.

Ma, in quanto ‘teatro’, potrebbe rivelarsi tutta una finzione in assenza di prove oltre ogni ragionevole dubbio (qui forse il senso della parola ‘verosimiglianza’ utilizzata più volte da D’Alfonso).







Per il resto il presidente non ha lesinato nell’attribuirsi meriti e onorificenze ( «cittadinanza onoraria», «senatore a vita») per l’attività amministrativa svolta anche nella zona dell’ex Cofa.

Infine per tre volte è stato ribadito il pensiero che, contravvenendo ad una sua regola, è tornato a parlare in costanza di indagini per evitare certe pigrizie dei dirigenti della Regione che potrebbero essere bloccati (dalla paura?) delle inchieste in corso.

«Io vado avanti su tutti i fronti e vorrei che lo facessero anche tutti i dipendenti regionali».

«Cosa farò in futuro? Se mi chiamano ancora dalla procura collaborerò, fornirò tutta la mia specifica competenza e sapere, derivante dallo studio serrato di tutte le carte. Ormai faccio tutto: avvocato, accusa, difesa e terzietà, rileggo tutti gli atti con lo spirito della terzietà. L’ho già detto in altre occasioni: per 53 volte mi sono sottomesso ad inchieste giudiziarie e per altrettante si è accertata la mia consistenza».

Nel caso di ulteriori bis, D’Alfonso dovrà accontentarsi ‘solo’ della preconizzata ‘immunità’.

Anche perché oltre c’è solo la santità.



a.b.