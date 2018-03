Riviere di Pescara: merce e venditori abusivi che novità. Ed i vigili, chiamati, non vengono

PESCARA. Riviera di Pescara invasa dai venditori ambulanti abusivi che vendono merce abusiva con marchi contraffatti.

Non una novità, piuttosto una consuetudine consolidata, talmente tanto consolidata che nonostante le inchieste, i sequestri ed il continuo controllo delle forze dell’Ordine il fenomeno è inarrestabile ed il fiume di denaro nero, non tassato -con il sospetto di finire anche ad organizzazioni criminali le quali sfruttano ulteriormente gli immigrati- continua a scorrere tranquillo nella domenica di primavera.



La pressione delle forze dell’ordine ed i controlli, però, lasciano maglie troppo larghe alla rete tanto da permettere poi il fenomeno “a cielo aperto” persino la domenica di sole nel punto cruciale della passeggiata dei pescaresi. E dopo la recente inchiesta ed i sequestri non si è notato alcuna soluzione di continuità al fenomeno, come se gli ambulanti abusivi non avessero subito alcun colpo reale tanto da riorganizzare i loro canali di approvvigionamento in poche ore.

Questa volta a cambiare le cose è il video del consigliere regionale Lorenzo Sospiri (Fi), che da anni combatte contro il metodo adottato tra Pescara e Montesilvano della prefettura di gestire il business degli immigrati mentre il suo partito è impegnato a combattere quello che definisce “abuso”, cioè il salvataggio e la ricostituzione del “mercatino etnico”, dizione edulcorata per descrivere un’area autorizzata per vendere merce che il Comune ufficialmente non sa essere contraffatta. Al costo di 250mila euro.

«Ecco la riviera di Pescara impunemente invasa dalla vendita di merce contraffatta quella che mafia e camorra producono altrove e vendono qui», scrive Sospiri su Facebook accompagnando il video, «ho personalmente chiamato i vigili per far sequestrare la merce; “pronto sono Sospiri ci sono dei vigili in servizio per fermare la vendita di merce contraffatta sulla riviera?” Risposta : “no io” . “prego ?” risposta : “no tutti impegnati per la partita”. “Ah sì e nessuno puoi venire qui?” Risposta: “no”. “Complimenti, invece, cittadini e commercianti onesti li crepate di multe. La telefonata è registrata. Alessandrini vergognati pescarese ribellati».

Pare che i vigili non siano arrivati ma magari oggi, a partita disputata, ci sarà più tempo per “controlli severi”.