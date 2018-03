Sfruttamento manodopera e l’ombra dei Casalesi: l’inchiesta “Caronte” partita da un operaio

L'AQUILA. E' stata la denuncia di un operaio vessato a far scattare l'inchiesta "Caronte" che ha portato ieri all'attuazione di nove misure cautelari, di cui quattro arresti ai domiciliari e cinque sospensioni dell'attività per sei mesi ad altrettanti imprenditori impegnati nella ricostruzione post terremoto con le accuse di estorsione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

I 4 arrestati ai domiciliari nell'ambito dell'operazione "Caronte" della direzione distrettuale antimafia dell'Aquila sono Salvatore Tessitore, 38 anni, e Vincenzo Tessitore, 41, della ditat Tessitore che ha già ricevuto l'interdittiva antimafia della prefettura, Raffaella Testa, 38, moglie di uno dei due, Luigi Lama, 37, titolare della ditta omonima.

Le 5 misure cautelari di divieto temporaneo di esercitare attività professionali per 6 mesi sono state notificata a Domenico Carlo Taddei, 64, patron del Gruppo Edimo, e Danilo Taddei, 41, amministratore della Taddei Spa, Antonio Marandino, 33 anni, della Edilgap, ditta di Castel di Sangro e originaria di Caserta, oggetto di interdittiva antimafia, Giovanni De Laurentiis, 51 anni, titolare della Edilrocca, Giovanni Di Pasquantonio, 55anni, amministratore delegato della Edil Stella.

Per le ditte destinatarie di interdittiva, i contratti di ricostruzione post-terremoto sono sospesi in automatico.



I quattro imprenditori finiti ai domiciliari sono accusati di aver estorto anche con intimidazioni soldi ai dipendenti, mentre quattro dei cinque che hanno avuto la sospensione sono accusati di aver fatto lavorare con subappalti due aziende; il quinto è titolare di un'impresa oggetto di interdittiva antimafia i cui contratti sono stati risolti.

Per gli altri quattro il provvedimento è personale e non coinvolge le aziende che possono quindi continuare a lavorare.





TADDEI: «COINVOLTO MA ESTRANEO»

In tal senso Danilo Taddei, amministratore della Taddei Spa, società di punta del Gruppo Edimo dell'Aquila, specializzata nelle grandi realizzazioni edilizie, chiarendo la sua posizione personale nell'ambito dell'indagine sottolinea in un nota: «Sono sconvolto, ma fiducioso che tutto si chiarirà presto: quando si hanno più di 300 subappaltatori, come nel caso della Taddei Spa, il rischio di incidenti di percorso è molto elevato, ma la nostra è una società che lavora in modo serio, dando lavoro a centinaia di famiglie, non è coinvolta direttamente nell'indagine della procura aquilana e continuerà a operare normalmente attraverso amministratori muniti di appositi poteri».

Il gruppo Edimo oggi occupa oltre 300 dipendenti in Italia, a cui si aggiungono 100 assunti nelle controllate all'estero, dove l'impresa ha commesse in Romania, Moldova, Serbia e Libia.

Negli scorsi mesi sono stati omologati due concordati preventivi ed il gruppo è famoso per aver ottenuto il primo appalto in assoluto della Ricostruzioone dell’Aquila ai tempi di Bertolaso e Berlusconi.





LA PROCURA RICORDA IL CARABINIERE MORTO NEL TERREMOTO

«Il contrasto alle infiltrazioni mafiose era una nuova sfida che Giampaolo Pace ha accolto con senso pieno del dovere, malgrado le risorse umane e materiali a L'Aquila non siano quantitativamente paragonabili a quelle disponibili in altri territori d'Italia». Così, in un comunicato, la Procura della Repubblica dell'Aquila ricorda il maresciallo dei carabinieri Giampaolo Pace in forza all'Aquila, vittima del terremoto del 24 agosto 2016 ad Accumoli (Rieti).

Una nota che non a caso coincide con l'operazione "Caronte" sul caporalato, scattata oggi, condotta dalla procura distrettuale antimafia dell'Aquila con le indagini portate avanti dai carabinieri, tra i quali il compianto maresciallo il cui contributo è stato definito "decisivo".

«I risultati di questi giorni sono in gran parte frutto del suo lavoro. Eravamo a pochi giorni dal 24 agosto. Solo pochi giorni. Breve periodo estivo che Giampaolo viveva con i suoi cari. Pensavamo che dopo il 6 aprile 2009 le grandi tragedie fossero ormai alle spalle - si legge ancora nella nota - Ci saremmo rivisti a fine agosto. Avremmo dovuto raccogliere insieme i frutti del difficile lavoro. Avremmo dovuto pianificare nuove sfide, in questa terra scossa dalla Natura impietosa, ma anche da tante azioni umane. Ad Accumoli il 24 agosto 2016 Giampaolo Pace ha terminato il suo cammino di vita. A noi non resta che ringraziarlo, con profonda commozione, per il suo lavoro e per il suo insegnamento. Consapevoli che al nostro grazie, da lassù, la sua risposta sarà un sorriso».