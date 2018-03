Pescara, Del Vecchio saluta e va via. Per Blasioli delega nuova di zecca

PESCARA. Questa mattina si è svolta l'ufficializzazione degli avvicendamenti in Giunta comunale fra il vice sindaco Enzo Del Vecchio e Antonio Blasioli e della conseguente sostituzione di quest'ultimo da presidente del Consiglio Comunale, un ruolo per cui il Partito Democratico ha presentato una proposta unitaria sul nome del consigliere Francesco Pagnanelli.

Presente tutta la giunta comunale. Del Vecchio dunque si trasferirà in Regione, così come chiesto dal presidente Luciano D’Alfonso che lo ha voluto a capo della sua segreteria politica, al posto di Claudio Ruffini che è andato in pensione.



«Per me si apre un momento impegnativo e nello stesso tempo sono a fianco di questa Amministrazione per le politiche già in atto per il Comune, le porteremo avanti come abbiamo fatto finora, con un punto di riferimento ben preciso grazie al ruolo che rivestirò», ha detto l’ormai ex vice sindaco.





Alessandrini, contrario all’addio del suo vice, ha definito Del Vecchio come «un pilastro di questa Amministrazione durante la prima fase di governo. Sul fronte crisi e opportunità, perdiamo un motore dell'Amministrazione, ma il suo ruolo sarà ricoperto da Antonio Blasioli, che sarà il nostro uomo sulla città per le tante questioni che riguardano lavori pubblici e manutenzioni. Antonio è un amministratore giovane, che ha costruito giorno dopo giorno il suo consenso proprio nello stare sulla città e con i cittadini e ora sarà chiamato a farlo come uomo di punta dell'esecutivo e sono sicuro che faremo molto e bene insieme».

Il Pd «unito» ha proposto la candidatura del consigliere Francesco Pagnanelli per la presidenza del Consiglio. Resta invece fare il capogruppo del Pd, Marco Presutti (anche lui fino a qualche giorno fa in lizza) a cui Alessandrini ha manifestato «l'apprezzamento per il suo ruolo a favore dell'unità del partito e della concretezza lavoro che ci aspetta».

Sul suo futuro in Giunta, Blasioli ha anticipato il valore di due delle deleghe che gli saranno assegnate e a breve, una è quella al Personale: «ci tengo molto perché tante scelte avranno celerità ed efficienza se avremo celerità e attenzione da parte del nostro motore amministrativo, risorse umane alle quali faccio un appello proprio affinché questa celerità e attenzione vengano assicurate, impegnandomi con loro al massimo rispetto, come è giusto che sia sempre ed in special modo per me che sono un dipendente pubblico come loro».





L'altra delega è del tutto nuova e riguarderà la Cura dei rapporti con il Consiglio Comunale: «prima non c'era e nasce per portare il contributo e il dialogo della giunta alla conferenza dei capigruppo, per mediare situazioni utili alla città prima che arrivino in Consiglio».

Francesco Pagnanelli ha invece ammesso che a giocare un ruolo determinante per la proposta di candidatura è stato proprio il partito: «ha dimostrato di essere un luogo in cui ci si confronta, si dialoga e si trova sempre la sintesi».

E Presutti l’ha raccontata così: «quando il Partito Democratico ha posto a me e a Francesco Pagnanelli l’esigenza di arrivare a un’unica candidatura, ho capito che l’unico modo per uscire dall’impasse era che io scegliessi di sostenere Francesco Pagnanelli. In questa scelta mi ha confortato l’idea che Francesco sia un avvocato esperto di procedure amministrative per via della sua storia professionale e il fatto che sia una persona fresca il che non guasta per svolgere bene un ruolo tanto gravoso».

E proprio per questo gesto il segretario cittadino del Pd Moreno Di Pietrantonio ha ringraziato Presutti: «ha dimostrato di avere grande sensibilità e maturità politica».