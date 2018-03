Omicidio Vasto: partito il processo per Fabio di Lello. Sarà battaglia sulla premeditazione

LANCIANO. Si è aperto giovedì mattina, davanti alla Corte d'Assise di Lanciano, il processo per l'omicidio di Italo D'Elisa, il 21enne di Vasto ucciso a colpi di pistola da Fabio Di Lello lo scorso 1 febbraio in viale Perth a Vasto.

Per Di Lello, che dovra' rispondere di omicidio premeditato, la procura di Vasto ha chiesto il giudizio immediato. La difesa, rappresentata dagli avvocati Giovanni e Antonino Cerella e Pierpaolo Andreoni, ha chiesto i termini a difesa ed e' intenzionata a chiedere il rito abbreviato per il proprio assistito con contestuale perizia psichiatrica.

L'udienza si e' aperta con la costituzione delle parti civili. Si tornera' in aula il 10 marzo.



LA PROCURA CONFERMA PREMEDITAZIONE

Ed è già chiaro che lo scontro più agguerrito sarà sulla tesi della premeditazione, portata avanti dalla Procura ma smentita dalla difesa.

«La Procura ha confermato l'accusa di omicidio volontario premeditato», ha spiegato il procuratore Gianluca Di Florio. «Mi auguro un percorso sereno del processo. Qui a Lanciano ci sarà meno tensione e pressione. Le richieste della difesa sono previste dal codice penale. È un loro diritto e noi ne prendiamo atto».

«Riteniamo fondati i capi d'imputazione. Abbiamo piena fiducia nell'operato della magistratura, come ce l'ha la stessa famiglia D'Elisa», ha detto invece l'avvocato Pompeo Del Re, che cura gli interessi delle parti civili - genitori e nonni della vittima, Italo D'Elisa. Il collega, Gianrico Ranaldi, rappresenta invece il fratello della vittima e gli zii paterni e aggiunge «avevamo immaginato il percorso di ricorrere a riti alternativi per ottenere più benefici di pena».







DI LELLO VOLEVA UCCIDERSI

«Il giudizio abbreviato richiesto è condizionato a una perizia psichiatrica per affermare le necessità della seminfermità mentale di Fabio Di Lello e l'esclusione della premeditazione» ha spiegato all'uscita dal Tribunale di Lanciano uno dei legali di Fabio Di Lello, l'avvocato Giovanni Cerella.

«Di Lello la pistola l'ha acquistata sei mesi prima dell'omicidio per usarla contro se stesso. L'acquisto non era finalizzato ad uccidere D'Elisa, ma ad eliminare se stesso. Questa sua sensibilità ha toccato anche la difesa. Di Lello andava al cimitero quotidianamente, fino a sera. Pensava sempre alla sua signora, Roberta Smargiassi. Per questo ha preso la pistola, per eliminare se stesso e per questo motivo dovrebbe essere tolta la premeditazione. Non è stata vendetta lucida per l'investimento mortale della moglie Roberta».

«Il processo è iniziato e lo facciamo in aula dando la parola ai tecnici e agli schieramenti, è chiara la nostra linea difensiva - ha aggiunto il secondo legale dell'imputato, Pierpaolo Andreoni. Di Lello, lo avete visto oggi, è ragazzo provato, sofferente. E' ingrassato 30 chili. Un percorso di grave sofferenza psicologica il suo. Non sempre ha momenti di contatto con realtà e vive nella sua immaginazione, nel suo mondo. Noi lo dobbiamo difendere».