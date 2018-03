Attentato Berlino, tre ragazzi di Chieti conoscevano il terrorista Amri

CHIETI. Cinque ragazzi italiani, tre di Chieti e due di Palermo, avevano nel cellulare il numero di Anis Amri, il terrorista del mercatino di Natale a Berlino (19 dicembre 2016, 12 vittime).

Per questo sono stati ascoltati dalla Procura di Milano nell’ambito delle indagini sulla morte dell’uomo.

In quell’attentato morì anche Fabrizia Di Lorenzo, 31 anni di Sulmona. Proprio oggi i genitori hanno attaccato dalle pagine del Corriere della Sera il governo tedesco che si sarebbe mostrato incapace e insensibile.

I tre ragazzi di Chieti avevano conosciuto Amri nell’autunno 2016, in occasione di un viaggio a Berlino per una festa di laurea.

In quei giorni nelle strade di Kreutzberg, comprarono hashish da lui. «Parlava bene italiano, era socievole — hanno raccontato gli universitari, come ricostruito dal Corriere della Sera — raccontava dei suoi anni in Italia, dei posti che conosceva in Sicilia».

Insomma lo avevano ritenuto un affabile spacciatore di strada e probabilmente mai avrebbero immaginato che qualche mese dopo avrebbe fatto una strage.





Anche due giovani siciliani si sono riforniti di droga da lui e hanno raccontato che Amri aveva lodato le qualità del sud Italia: «si sta bene, siete brava gente, ci accogliete».

I 5 ragazzi non si sono presentati alla polizia spontaneamente ma sono stati individuati dagli inquirenti spulciando nella rubrica telefonica di Anis Amri, che aveva perduto il cellulare durante l’attentato.

Qualcuno degli abruzzesi aveva ancora in memoria il numero dello spacciatore tanto da aver mostraato agli investigatori anche la foto del profilo dell’uomo su WhatApp, ovvero un ponte sul fiume Sprea.

Amri venne ucciso dalla polizia italiana 4 giorni dopo l’attentato a Sesto San Giovanni.

L’attentatore dopo la strage arrivato in treno dalla Francia ma, appena uscito dalla stazione ferroviaria incappò in un controllo di polizia. Quando l'hanno fermato ha urlato "Poliziotti bastardi", poi ha sparato contro gli agenti, ferendone uno. Loro hanno risposto, due volte: il tunisino è stato raggiunto da un colpo al costato, risultato mortale, esploso dalla pistola di un agente in prova.