Omicidio Vasto: giovedì comincia il processo per direttissima per Di Lello

VASTO. Si terrà il prossimo 2 marzo in Corte d'Assise a Lanciano il processo per direttissima a carico di Fabio Di Lello il panettiere di 34 anni, di Vasto, che lo scorso 1° febbraio ha ucciso con tre colpi di pistola calibro 9 Italo D'Elisa, 21 anni.

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, Giampiero Di Florio, ha chiesto il giudizio immediato per Di Lello, accusato di omicidio volontario premeditato, per aver freddato il giovane D'Elisa, coinvolto nell'incidente stradale, avvenuto 9 mesi prima, nel quale aveva perso la vita, a bordo di uno scooter, la moglie di Di Lello, Roberta Smargiassi.

Gli avvocati difensori di Di Lello, Giovanni Cerella e Pierpaolo Andreoni, sarebbero intenzionati a chiedere i termini a difesa finalizzati alla richiesta di un rito alternativo.

Nei giorni scorsi Di Lello è stato ascoltato per la prima volta dal magistrato dopo che, a ridosso dell’omicidio, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

La difesa di Di Lello sta cercando di smontare l’accusa di premeditazione che costerebbe al marito di Roberta l’ergastolo. L’uomo avrebbe spiegato di aver avuto una pistola in macchina, acquistata lo scorso settembre, perché aveva intenzione di uccidersi e di non ammazzare chi aveva investito la moglie.

Avrebbe poi chiarito che sempre per questo motivo aveva donato le quote del forno e la sua casa ai genitori. Su questo punto, però, c’è maggiore incertezza perché nel caso di un suicidio i genitori e il fratello di Di Lello avrebbero comunque ereditato i suoi beni. L’ipotesi della procura è che abbia tentato di spogliarsi dei suoi beni proprio per non vederseli sottratti in caso di un eventuale risarcimento danni della vittima del suo gesto.





Il collegio sarà composto dai giudici togati Marina Valente, presidente, e Andrea Beli, a latere, il collegio della Corte d' Assise di Lanciano dove.

Domani inoltre l'ufficio gip di Lanciano provvederà al sorteggio dei sei giudici popolari, più una riserva, che completeranno la composizione della Corte d' Assise.