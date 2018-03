Omicidio D’Elisa, oggi l’incidente probatorio per identificare complice Di Lello

VASTO. Si terrà oggi a mezzogiorno in Procura a Vasto l'incidente probatorio, richiesto dal sostituto procuratore della Repubblica Gabriella De Lucia, per verificare le telefonate fatte e ricevute dal cellulare e per documentare il traffico e i contenuti del computer di Fabio Di Lello.

Continuano dunque le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’omicidio di Italo D’Elisa, 22 anni, freddato con 3 colpi di pistola mercoledì 1° febbraio all’uscita di un bar di via Perth.

In particolare si vuol scoprire se qualcuno ha avvertito telefonicamente mercoledì pomeriggio Di Lello mentre era sul campo di calcio ad allenarsi a Cupello, informandolo della presenza di Italo D'Elisa davanti al Drink Bar.

«In pratica - dice Pompeo Del Re, avvocato della famiglia del giovane assassinato - vogliamo sapere se c'è stato un complice che ha segnalato gli spostamenti del povero Italo. Nomineremo un tecnico per assisterci in questa fase investigativa».

Intanto sempre secondo Del Re Di Lello già da tempo avrebbe premeditato l'assassinio del ragazzo che nel luglio scorso aveva provocato l'incidente stradale mortale di sua moglie Roberta Smargiassi.

«Un altro aspetto che vogliamo che si indaghi – aggiunge il legale - e ne abbiamo fatto richiesta alla Procura, se ci sono stati dispositivi sul patrimonio di Fabio Di Lello anteriori all'omicidio di Italo e successivi alla disgrazia della giovane Roberta. Questo può spiegarci l'indice di una premeditazione in quanto atti che potessero far presagire la volontà di spogliarsi dei propri averi in previsione del compimento di un atto estremo come poi così è stato».

Del Re segnala che il 1 dicembre 2016, presso lo studio notarile Manuela Carmina di Cupello, Fabio Di Lello aveva firmato un atto di donazione ai propri genitori - che avevano accettato - dell'immobile di sua proprietà; l'atto era stato poi registrato in Conservatoria il 22 dicembre.

Intanto ieri il gip Caterina Salusti ha convalidato l'arresto dell’uomo rinchiuso nel carcere di Vasto con l'accusa di omicidio volontario premeditato. Sabato durante l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Nella casa circondariale di Torre Sinello si alternano a fargli visita gli avvocati difensori, Giovanni Cerella e Pierpaolo Andreoni. Dicono che il panettiere sta male, alterna lunghi silenzi a interminabili momenti di pianto. «Anche questa mattina sono andato. Ancora una volta ci siamo abbracciati - racconta Andreoni - Ha bisogno di calore umano».

Di Lello è in isolamento ed è guardato a vista dagli agenti della polizia penitenziaria. Gli sono stati consegnati alcuni libri presi dalla biblioteca del carcere. Uno di questi è "L'uomo che sussurrava ai cavalli", romanzo di Nicholas Evans.



NESSUN RITARDO

Ieri il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Vasto , Giampiero Di Florio, ha ribadito che non ci sono stati ritardi nell’indagine sull’omicidio stradale ai danni di Roberta Smargiassi, citando date e tempi dell'inchiesta, nel corso della trasmissione di RaiUno "L'Arena", condotta da Massimo Giletti.

«Un alto prelato aveva quasi attribuito una sorta di responsabilità oggettiva al mio ufficio. Chi mi conosce sa che non sono abituato a intervenire, specie in fatti che riguardano processi di cui mi occupo. Però è stato chiamato in causa il mio ufficio in maniera assolutamente inappropriata» ha detto Di Florio riferendosi all'intervento del vescovo di Chieti-Vasto , monsignor Bruno Forte, che auspicava una giustizia più sollecita poiché quando è lenta «non è più giustizia e produce anche effetti come questi tragici a cui a cui si è assistito a Vasto».

«La morte della povera Roberta è datata 1 luglio 2016; il 12 ottobre, dopo un'attività di indagine completa, in meno di 110 giorni, abbiamo fatto l'avviso di conclusione delle indagini. Dopo quella data c'è un passaggio obbligatorio previsto per legge, venti giorni nell'ambito dei quali l'indagato può esercitare una serie di facoltà; noi abbiamo esercitato l'azione penale e in meno di quattro mesi è stata avanzata la richiesta di rinvio a giudizio. Grazie ai tempi del tribunale di Vasto siamo riusciti a ottenere l'udienza preliminare il 21 febbraio 2017».



PERCHE’ D’ELISA NON ERA IN CARCERE

Il procuratore ha poi spiegato perché Italo D'Elisa non fosse in carcere dopo l'incidente del primo luglio, uno dei fattori che, ha detto il conduttore, avrebbe fatto «uscire di senno Fabio».

«Nessuno deve uscire fuori di testa quando vanno rispettate le regole di uno stato di diritto, non bisogna confondere giustizia con giustizialismo», ha replicato Di Florio.

«La situazione che si è presentata ai carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti, il giorno dell'incidente, era questa - ha poi ricordato il procuratore - Innanzitutto la velocità non era eccessiva per come l'abbiamo ricostruita noi: con un limite di 50 km orari il ragazzo andava a 62. Non aveva assunto sostanze stupefacenti o alcoliche, era incensurato, si è fermato per prestare i primi soccorsi, nei limiti del possibile. Anche nel caso in cui si fosse proceduto all'arresto, il ragazzo sarebbe uscito dopo due giorni, perché non c'erano le esigenze cautelari, non possiamo inventarcele come anticipazione della pena. Bisogna avere cautela su questo punto. Non possiamo chiedere ai giudici di non applicare la legge. I presupposti per una custodia cautelare sono fissati dal codice».



«PREGIAMO PER LE FAMIGLIE DISTRUTTE»

«Due cose voglio dire, preghiamo tutti per queste famiglie distrutte e ascoltiamo le parole del parroco che sono sante», ha detto il padre di Italo D'Elisa riferendosi alle parole di don Antonio Totaro che sabato durante i funerali ha detto: «si fermi questa ondata di odio. Basta con questa violenza. Due vite spezzate. Ha perso la città. Noi abbiamo perso».

Angelo D'Elisa ha raccontato in tv di quando il figlio, in ospedale dopo l'incidente del primo luglio scorso, seppe che la donna investita, Roberta Smargiassi, moglie di Di Lello, era morta. «Mi disse: 'papà, vorrei morire io al posto della signora'. Era un ragazzo che si dedicava a tutti, stava nella protezione civile, si dedicava al prossimo. Era un morto vivente, c'era, ma era come se non ci fosse. Mi diceva: ‘Io chiudo gli occhi e vedo quell’incidente. Ho sempre quell’immagine dell’incidente’. È stato ricoverato anche lui, perché ha avuto un trauma».

«Io ho sempre avuto fiducia nella giustizia» ha continuato il papà di Italo che poi ha aggiunto: «Non ho odio per nessuno, voglio soltanto che preghiamo tutti insieme per queste famiglie distrutte. Non abbiamo rancore. E ora lasciateci tranquilli».







FABIO AVEVA BISOGNO D’AIUTO»

I genitori di Di Lello avevano chiesto a uno degli specialisti che lo avevano in cura perché depresso di farlo ricoverare e hanno confermato che Roberta Smargiassi era incinta e che avrebbe comunicato la notizia a tutta la famiglia il giorno dopo.

«Fabio stava male, molto male… – ha raccontato la mamma al Corriere della Sera e Repubblica – L’incidente ha cambiato la vita di tutti. Fabio non è riuscito ad accettare la morte di Roberta. Andava al cimitero anche di notte, saltava il muro e stava lì con lei. Sempre, notte e giorno. Poi ha smesso con le notti ed entrava alle 7 del mattino, quando aprivano i cancelli, tornava a mangiare un boccone, poi di nuovo lì fino alle 6 di sera, l’orario di chiusura. Un’ossessione: suo fratello lo invitava a Roma e lui rifiutava: “E poi chi ci sta con Roberta?”. Gli dicevo Fabio tu non puoi vivere così, ma lui si arrabbiava».

Il medico aveva spiegato ai genitori che per ricoverarlo sarebbe stato necessario il suo consenso. L’ex calciatore dilettante dal giorno della morte della moglie continuava a chiedere giustizia: ma D’Elisa, al momento dell’incidente, non era ubriaco né drogato. E comunque l’udienza preliminare era stata già fissata a sei mesi dai fatti.





ITALO LO SFIDAVA?

Il padre di Fabio, invece, che due giorni fa davanti al giudice per le indagini preliminari non ha ripetuto la versione fornita ai suoi avvocati e cioè che il ragazzo lo aveva sfidato, spiega di provare vergogna verso tutti e che il figlio era ossessionato da Italo: «Io l’accido quello lì». Ma l’uomo dice di non aver saputo dell’arma, anche se Fabio aveva da tempo il porto d’armi: «dovevano toglierglielo. Chissà dove l’ha presa poi la pistola».

«Fabio è finito nel tunnel», ha detto ancora la mamma. «Non ce l’ha fatta anche perché non accettava certe cose che leggeva sull’incidente prima di Natale, tipo che Roberta non aveva il casco allacciato eccetera. Da quei giorni è andato sempre più giù».

E sempre la donna ha raccontato di come ha appreso la notizia dell’omicidio di Italo D’Elisa, il padre di Roberta ha chiamato: «Vieni qui perché è successa una cosa grave. Oddio, si è ucciso, ho pensato. Sono corsa al cimitero e lui mi è venuto incontro. Mi ha abbracciato fortissimo, così forte da lasciarmi i segni qui. “Ti voglio bene”, mi ha detto. Aveva ucciso il ragazzo… Ma perché, perché l’hai fatto? Non potevi fare una scazzottata che almeno non moriva nessuno?».

«Questa è stata una guerra, ci sono tre famiglie distrutte dal dolore. Roberta è morta e – dice il signor Di Lello – ora è morto anche quel ragazzo e io sento un grande dolore per lui e per la sua famiglia. Devono morire i vecchi, non i giovani. Non so più cosa dire, cosa pensare. Spero almeno che torni la pace fra tutti».