Anche dopo l’emergenza neve, D’Alfonso e Governo confermano il Masterplan

ABRUZZO. Nessuna frenata, nessuna deviazione, nessun emendamento al Masterplan Abruzzo, il lunghissimo elenco di opere da realizzare nella nostra regione che sono state ritenute prioritarie e necessarie da Regione e benedette dal Governo Renzi prima e Gentiloni dopo.



Nei giorni scorsi l’ultima riunione alla presenza del Ministro della Coesione territoriale, Claudio De Vincenti e del presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso per fare il punto della situazione.

Il Ministro ha tenuto ad esprimere, innanzitutto, «la solidarietà del governo alle popolazioni colpite dalla drammatica emergenza neve combinata con l'evento sismico, sottolineando come il Patto per l'Abruzzo possa dare una speranza a questi territori feriti».







La riunione è stata convocata con il Comitato di indirizzo e controllo e con i soggetti attuatori e capi Dipartimento. Presente il consigliere regionale Luciano Monticelli.



«Il Ministro è qui - ha spiegato il Presidente D'Alfonso - per misurare il cammino di marcia e la prosecuzione di questa straordinaria opportunità riservata all'Abruzzo: un miliardo e mezzo di euro per 77 interventi che riguardano tutti i settori della vita economica. Il volano principale per lo sviluppo di questa regione. Dalle infrastrutture, con l'appalto dei lavori della Fondo Valle Sangro che allo stato prevede 19 offerte economiche da parte di 19 imprenditori partecipanti. Di qui a 30 giorni sapremo qual è l'offerta aggiudicata. Così come ci sono progressività amministrative per opere attese da 40 anni come porto Ortona e Pescara o per quello di Vasto, bonifiche ambientali compreso il grande tema del sito di Bussi, funzionamento di tutto il sistema depurativo o di approvvigionamento idrico e i grandi investimenti sulla attrattività turistica invernale, lo Zooprofilattico e il manicomio di Teramo. Di qui a 30 giorni, oppure 60 o 90 giorni, conosceremo o, la conclusione della progettazione o l'attivazione della procedura del bando di gara oppure la raccolta dei pareri favorevoli degli enti terzi per la maturità amministrativa. Abbiamo individuato, inoltre, 4 procedure che necessitano dell'aiuto del ministero per la Coesione territoriale, presieduto da De Vincenti, per sincronizzare lo sforzo della Regione con lo sforzo del governo centrale».

Dopo l’emergenza neve ed i danni provocati dalla mancata manutenzione del territorio il Forum H2o aveva proposto una rimodulazione degli interventi del Masterplan a favore di una serie di opere che avrebbero in qualche modo tamponato l’insorgenza di nuovi danni alla prossima nevicata.





NUOVE FRANE NELL’ALTO VASTESE



«Mentre il Presidente D'Alfonso si ostina dopo trenta mesi a propagandare ancora il Masterplan, scomodando finanche rappresentanti del Governo», è il commento di Mauro Febbo (Fi), «l'alto vastese continua a sgretolarsi con smottamenti e frane interminabili relegando ormai all'isolamento una porzione importante dell'Abruzzo».

Un enorme movimento franoso sta scivolando giù inghiottendo una porzione importante di provinciale, al km 82, che da Torrebruna sale a Castiglione Messer Marino e Schiavi D'Abruzzo.

«Potrebbe esserci un ulteriore rischio isolamento di un territorio come l'alto vastese già martoriato e pieno di frane, smottamenti e dissesto idrogeologico. Lo scollamento in atto in queste ore di una porzione di montagna a ridosso della strada provinciale è solo l'ultimo, in ordine cronologico, in un comprensorio che da troppo tempo aspetta risposte e fatti concrete da una Regione Abruzzo sempre più parolaia e annunciatrice di fondi. Ricordo - sottolinea Febbo - che la Provinciale tra Fraine e Castiglione è franata da due anni e ad aggi ancora non partono i lavori, tra Castiglione e Montazzoli (sp152) ci sono due enormi smottamenti ancora da sistemare, tra Schiavi e Castiglione (sp 158) il manto stradale è scomparso, si è trasformato in una vera e propria mulattiera come la stessa provinciale che scende a Castelguidone per arrivare alla Fondovalle Trigno dove vi sono solo frane. Per non parlare delle strade provinciali che discendono nel versante Guilmi, Carpineto e Casalanguida. Pertanto - chiosa Febbo - oggi abbiamo una situazione al collasso e una popolazione, credo anche i sindaci, allo stremo e stanchi delle promesse e delle innumerevoli conferenze svolte da D'Alfonso».