Strage hotel Rigopiano: onda di neve e aria forse a 200km all’ora

PESCARA. Una serie di elementi, tra i quali il rinvenimento di tronchi sradicati e infilati di testa negli accumuli di neve, confermerebbe la particolare potenza dello spostamento d'aria generato dalla valanga che ha travolto l'Hotel Rigopiano di Farindola il 18 gennaio scorso, uccidendo 29 persone.

Lo riferiscono alcuni esperti che hanno partecipato ai primi sopralluoghi e alle operazioni di soccorso nei giorni successivi alla tragedia e stanno preparando memorie che non si esclude possano essere acquisite dall'inchiesta.

Lo spostamento d'aria, generato dalla massa di neve in sospensione aerea, avrebbe viaggiato a una potenza superiore, forse perfino doppia, rispetto ai 100 chilometri orari dei quali si era inizialmente parlato, e l'impatto potrebbe avere contribuito in modo determinante anche allo spostamento della struttura alberghiera.

Si è trattato di una sorta di onda distruttiva, veloce, istantanea che ha creato spostamenti d’aria e vibrazioni importanti.







IL DOPPIO STRATO DI NEVE

Secondo alcuni tecnici la valanga che ha trascinato giù anche terra e detriti oltre lo scivolamento della neve superficiale sarebbe stata causata dal distacco di uno strato di neve di quasi 3 metri, accumulatosi sopra un altro strato di neve particolarmente compatto, generato dalle precipitazioni dei giorni precedenti.

E' quanto emerge dalle valutazioni di alcuni esperti che hanno partecipato ai primi sopralluoghi e alle operazioni di soccorso nei giorni successivi alla tragedia.

Il primo strato di neve, in sostanza, avrebbe creato una sorta di piano di scorrimento, un fattore che, sommato alla qualità della neve accumulatasi il 18 gennaio, molto pesante e bagnata, avrebbe creato le condizioni per il verificarsi dell' evento.

Un altro elemento di rilievo, che avrebbe contribuito al distacco della valanga, è rappresentato dall'acclività del pendio, particolarmente ripido.

«In ogni caso - tengono a precisare gli esperti - sono tutti fattori predisponenti, che cioè si limitano ad accrescere le probabilità che l'evento si realizzi».



CONTINUA L'INCHIESTA

Di certo le precipitazioni nevose tra il 17 e il 18 a Farindola sono state eccezionali e abbondanti ed hanno contribuito così a creare numerosi problemi tra cui anche quello della viabilità bloccata in zona. Nello stesso tempo l’accumulo di neve in cima ha aumentato la possibilità che questa scivolasse giù trasformandosi in valanga.

Nel frattempo continua l’inchiesta della procura di Pescara che ha già ascoltato più di 40 persone informate sui fatti e raccolto elementi che vanno dai momenti prima dell’evento al dopo e alla successiva fase dei soccorsi arrivati dopo più di 10 ore. Altri filoni riguardano la prevenzione del rischio valanghe ed il filone edilizio che dovrebbe certificare nel dettaglio se tutta la pratica amministrativa è stata corretta ed in definitiva l’albergo poteva essere ampliato in quel luogo e in quel luogo poteva rimanere aperto anche d’inverno ed in presenza di un rischio valanga elevatissimo come lo era il 18 gennaio.

Nei prossimi giorni saranno interrogati altri dirigenti di Regione e Provincia ed il presidente Antonio Di Marco che sarà chiamato a rispondere esclusivamente sulla viabilità provinciale e l’applicazione del piano neve, documento che prescrive che la strada che sale a Rigopiano è considerata prioritaria e va tenuta sempre sgombra. Di Marco dovrà anche spiegare cosa ha fatto per tamponare la falla della turbina provinciale rotta e non riparata e perchè le due turbine offerte dall’Anas non sono state utilizzate.

Dopo i trionfalismi della vigilia dove la stessa Provincia non ha evidenziato nè carenze tecniche nè di bilancio, nel dopo tragedia si è preferito evidenziare le grandi difficoltà che hanno le Provincie nella gestione dei servizi post riforma.

Si è anche scoperto che il dirigente D’Incecco, responsabile del piano neve e viabilità della Provincia non era al lavoro ma in ferie il 18 gennaio.

Secondo le stime l'inchiesta potrebbe essere chiusa in 4-5 mesi.