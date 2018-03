Omicidio Vasto, 3 colpi videoregistrati dopo scambio di battute

VASTO. Ci sono anche le immagini videoregistrate della successione dei colpi sparati da Fabio Di Lello, 34 anni, con la sua calibro 9, contro Italo D'Elisa, il 21enne ucciso mercoledì 1 febbraio all'ingresso del Drink Bar caffè a Vasto.

Una vendetta, dopo che D'Elisa, il 1 luglio 2016, aveva ucciso, investendola con la macchina, Roberta Smargiassi, moglie di Di Lello.

La videocamera di un locale ha ripreso tutta la scena: i due si sono parlati, poi è spuntata la pistola e gli spari. Tre i colpi che hanno centrato D'Elisa: addome, gamba e collo.

Molto probabilmente quest'ultimo è stato quello mortale. Per questa mattina è stata disposta l'autopsia sul cadavere della vittima presso l'obitorio nell'ospedale di Chieti.

Il sostituto procuratore della Repubblica di Vasto Gabriella De Lucia, titolare dell'inchiesta, ha assegnato l'incarico a Pietro Falco, direttore di medicina legale della Asl Lanciano Vasto Chieti.

Il professionista ha chiesto e ottenuto che l'esame venga fatto a Chieti per potere effettuare una serie di prelievi e nel contempo eseguire una serie di prove comparative, anche con il contributo delle immagini in possesso dei Carabinieri.

«È un fatto di cronaca che scuote le coscienze - ha dichiarato il maggiore Giancarlo Vitiello, comandante della Compagna dei Carabinieri di Vasto - e fa riflettere su ciò che è accaduto. Un epilogo tragico che sconvolge tutta la città».

Sulla vicenda è intervenuta anche la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (Consap) che ha parlato di «certificazione del fallimento di un sistema giudiziario che è stato criticato dagli stessi Capo Procuratori della Repubblica anche nelle recenti aperture dell'anno accademico per le sue potenzialità criminogene». L'arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte, ha sottolineato di essere addolorato per il fatto «che questo giovane esasperato dalle lentezze di una giustizia che non dava segni, nei confronti di colui che aveva investito la moglie, abbia reagito facendosi, secondo lui, giustizia da sé. La vendetta non è mai giustizia, produce solo ulteriore sofferenza e ulteriori mali».



INCHIESTA VELOCISSIMA

Ma almeno in questo caso la giustizia non è stata affatto lenta anzi di gran lunga rispetto alla media. In totale 5 mesi per chiudere le indagini ed effettuare tutti rilievi e le perizie del caso. Quasi un record. Lo ha detto più volte il capo della Procura vastese, Giampiero Di Florio, che ha contato i giorni: le indagini sono durate 110 giorni dalla data dell'incidente, l'udienza davanti al Gup era prevista il 21 febbraio: direi che ci sono tutti i tempi rapidi per arrivare a una sentenza, in meno di otto mesi». Intanto il caso ha sconvolto Vasto che deve fare i conti con un nuovo improvviso e violento lutto. Gli avvocati continuano a fare riferimenti ad un clima di tensione, odio e violenza che era stato creato in questi mesi dopo la morte di Roberta. Uno scontro fatto di dichiarazioni e commenti sui giornali ai quali hanno preso parte i legali della famiglia di Roberta e quelli della famiglia di D’Elisa.



Appena ieri l’avvocato Cerella -che difende ora Fabio Di Lello- ha chiarito e ribadito che i legali di D’Elisa nei mesi erano stati fonte di dichiarazioni mendaci e false non suffragate da riscontri, anzi smentite dalle carte dell’inchiesta. Cerella ha fatto esplicito riferimento alla perizia d’ufficio ordinata dal pm che avrebbe circoscritto, evidenziato e cristallizzato le colpe nell’incidente del 21enne del quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale.



Sempre ieri è stato ribadito dal legale che D’Elisa non aveva mostrato alcun pentimento anzi si era mostrato più di una volta con atteggiamento di sfida verso Di Lello quando si erano incrociati casualmente per strada.

Gli avvocati difensori dell'omicida cercheranno di dimostrare il forte stato di alterazione dell'uomo causato appunto da un comportamento di D'Elisa con l'obiettivo di avere uno sconto di pena.

Del resto a detta dei conoscenti davvero Di Lello non si era mi ripreso e sembrava schiacciato dal dolore, andava spessissimo al cimitero e non riusciva a farsene una ragione della perdita della moglie con la quale era sposata da nove mesi.

Gli avvocati hanno anche confermato che l'uomo era stato aiutato da uno psicologo per un breve periodo e che l'arma del delitto era regolarmente detenuta anche se non aveva dimestichezza con le armi.