Piano d’emergenza per diga Campotosto, c’è ma è degli anni 90

ABRUZZO. Da giorni non si fa che parlare della diga di Campotosto e un eventuale effetto Vajont. Dichiarazioni della Commissione Grandi Risci poi in parte mitigate. Duplice l’effetto: territorio terrorizzato e dimissioni da parte del vicepresidente della Grandi Rischi, Gabriele Scarascia Mugnozza, in polemica con le esternazioni del presidente Sergio Bertolucci.

Intanto sul fronte della sicurezza reale e dei controlli emerge che il documento della protezione civile che riguarda il Lago di Campotosto c’è ma un po’ ‘vecchiotto’. Talmente vecchio che tra 11 mesi diventa maggiorenne.

Ben 17 anni… Ancora più vecchio, invece, il piano di emergenza che risale addirittura al 1992 ed in 25 anni ne sono cambiate decisamente tante di cose. Di certo non si può pensare di predisporre una evacuazione su documenti non aggiornati.

L’allarme della Grandi Rischi ha almeno dato una ‘scossa’. Infatti ieri a Pescara si è tenuta una riunione proprio sui due documenti. Il presidente Luciano D’Alfonso ha fatto notare che «siccome un invaso è un corpo vivo, abbiamo voluto verificare la puntualità delle informazioni contenute per attivare subito dopo il Piano di emergenza che spetta, come redazione, a Regione e Prefettura dell'Aquila».





Sono stati coinvolti tutti i Comuni del bacino di riferimento per fare in modo che, in caso di evacuazione che, al momento, è scongiurata, si sarà in grado di compiere tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza della popolazione.

«Abbiamo anche verificato la quantità idrica dell'invaso di Campotosto e la quantità idrica che deve essere eliminata - ha aggiunto D'Alfonso - e secondo quale tempistica, in caso di necessità, debbano coordinarsi Autorità di bacino, sindaci e autorità di pubblica sicurezza. Infine, - ha concluso - abbiamo verificato la condizione di tutti gli altri invasi della regione per fare in modo che nessun evento ci colga impreparati».

Intanto ieri il Ministro per i Rapporti col Parlamento, Anna Finocchiaro, ha risposto in Aula alla Camera all’interrogazione dell’onorevole Giulio Sottanelli sul tema.

Sostanzialmente il governo ha rassicurato gli abruzzesi sulle precauzioni prese e sullo stato della diga di Campotosto in relazione ai recenti eventi sismici e a seguito della comunicazione allarmante della Commissione Grandi Rischi. Enel Green Power ha ribadito che a seguito dei recenti eventi sismici non si rileva alcun danno alla diga di Campotosto e che il volume attualmente invasato è molto basso, pari al 40%, ma alla luce della difficile situazione idrogeologica di questi giorni si è comunque deciso, come misura cautelare estrema, di procedere ad un ulteriore svuotamento del bacino.

Gli enti gestori con riferimento alla diga di Campotosto hanno confermato che non sono state evidenziate criticità rilevanti sia nei controlli ordinari sia in quelli posti in essere, come da procedura, dopo i terremoti recenti.





Sottanelli ha chiesto formalmente le dimissioni del presidente della Commissione Grandi Rischi Bertolucci: «ha suscitato un allarme spropositato tra la popolazione, mi auguro che con un atto di dignità sia lui stesso a dimettersi, penso che la Commissione vada ripensata in toto, soprattutto in relazione alla comunicazione che, in fase di emergenza, sappiamo che è fondamentale e va ben gestita”»

Sottanelli ha chiesto inoltre al governo un decreto specifico per l’Abruzzo colpito negli ultimi giorni dalla combinazione di una calamità meteo così importante, sommata al black out e alle scosse di terremoto. «Abbiamo tantissimi sfollati» ha detto Sottanelli «abbiamo avuto 5 morti per la neve oltre a quelli di Rigopiano e dell’elicottero del 118 precipitato, migliaia di capi di bestiame morti per le stalle distrutte, capannoni industriali crollati e danneggati, la nostra regione è in ginocchio e l’economia è al collasso, mi dispiace che il premier Gentiloni e il Capo della Protezione Civile Curcio ancora non si degnino di venire in Abruzzo e in particolare in provincia di Teramo che è quella più colpita».