Vigili del fuoco. Li chiamano «angeli» ma sono veri eroi per le condizioni in cui lavorano

FARINDOLA. Sono gli angeli della tragedia di Rigopiano, i vigili del Fuoco: hanno lavorato insieme al soccorso alpino spelologico, carabinieri forestali, volontari vari e protezione civile.

In caso di soccorso tecnico urgente sono loro che devono intervenire per primi, avvalendosi poi del supporto di altri corpi o volontari. Nelle ore successive alla tragedia a Farindola ne sono stati inviate poche decine, 20 sui turni notturni e 40 di giorno.

Questo ha scatenato la dura reazione del sindacato Conapo e del segretario generale Antonio Brizzi: «ne dovevano essere spediti immediatamente 300 da tutta Italia, messi lì a scavare giorno e notte». Lui non sa perché non sia stato fatto.

Come era già successo a L’Aquila con il terremoto del 2009 vengono identificati dalla gente comune come i veri eroi: instancabili, insostituibili.

Poi quando i riflettori si spengono restano soli a combattere le loro battaglie per un adeguamento salariale decente o per caserme funzionali, per abbattere i limiti di spese per attrezzature e mezzi.

I soldi, si sa, non ci sono ma loro non ci stanno che venga fatta la spending review sulla loro sicurezza e a discapito di quella di tutti gli italiani.

Dopo il terremoto abruzzese furono addirittura costretti a pagarsi la medaglia d’oro al valore: un kit da 136 euro come ringraziamento per il lavoro svolto: «grazie tante, davvero bravi… questo è il conto».

Ecco, quella è forse l’esatta metafora della loro attività.

Nella tragedia di Rigopiano hanno scavato per una settimana senza sosta, a turni di 8 ore, a volte moltiplicate per due. Hanno dormito dove hanno potuto, svolto il loro compito di polizia giudiziaria, fornito foto e video (alcuni resteranno nella storia) alla stampa di tutto il mondo, mangiato probabilmente poco e male per lo sforzo sostenuto ma senza mai protestare perché alla fine, dicono, «è una emergenza, e va bene così».

«Sicuramente sono comprensibili, naturali e giustificabili queste situazioni», commenta Rocco Pacella, segretario provinciale Consal Vvf riferendosi proprio alla scarsità e alla qualità delle derrate alimentari (panini, merendine, bastoncini di pesce oltre a pasta e legumi vari). «Diventa offensivo denunciare queste circostanze ma evidentemente le esperienze del passato hanno lasciato ben poco».





Ma loro non hanno protestato, hanno lavorato a testa bassa, come al solito, come chi è abituato a rischiare la vita per 1.300 euro al mese (stipendio base), cifra addirittura inferiore alle altre forze di polizia che quotidianamente garantiscono la sicurezza dei cittadini. Professionisti che tirano su i cani del servizio cinofilo, a volte li allevano personalmente, provvedono alle spese di crocchette e visite mediche. Quegli stessi cani che a Rigopiano hanno fiutato odore di vita e riportato su 9 persone.

Le operazioni di soccorso all'hotel Rigopiano sono state «tra le più complesse che abbiamo mai gestito»: una situazione con «un crollo di un edificio di 4 piani sotto una valanga in uno scenario di terremoto, con l'impossibilità di arrivare sia via terra che via aria e con le comunicazioni difficili», ha detto il direttore centrale delle emergenze dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Romano

Tra le macerie di Farindola c’erano anche vigili del fuoco che sotto la divisa ufficiale indossavano abbigliamento pesante proprio: maglioni, calzamaglie, guanti, perché la dotazione non era quella invernale o adeguata a temperature estreme. Non ce n’era per tutti.

Va bene così anche a questo giro, dicono alcuni.

«Di certo non si fermano per il freddo», sottolinea Brizzi.

Ma il segretario Pacella avverte che non è una questione secondaria : «in questi casi si evidenzia uno stress psico-fisico di gran lunga più esagerato e a limite della sopportazione umana. Chi non aveva l’abbigliamento adeguato ha dovuto sopportare un maggiore freddo che è dovuto anche alla pioggia e neve che cade incessantemente come è successo in questi giorni. Oltretutto rischiano infortuni inutili dovuti soprattutto a scarponi totalmente inadatti per le località montane».

«Servirebbero indumenti corretti», conferma Brizzi, « ma è ovvio che non tutte le squadre sono attrezzate ma il governo fa la spending review sui nostri magazzini».



Pazzesco.



Loro non chiedono troppo ma almeno nessun limite di spesa per mezzi e attrezzature che servono per lavorare meglio e in sicurezza.

I sopravvissuti parlano dei loro soccorritori come di «angeli che non ci hanno lasciati mai soli, ci parlavano sempre».

Non seguono corsi, avverte Brizzi, 29 anni di servizio e poi da 3 alla guida del sindacato, «quella è l’esperienza che facciamo sul campo, anni e anni di esperienza del funzionare che la trasmette al funzionario, dei vigili semplici che la trasmettono agli altri vigili».

Di supporto psicologico per chi in queste ore si è dovuto calare in buchi di un metro per un metro, vedere decine di corpi senza vita non se ne parla. O di sicuro non abbastanza quanto servirebbe.

«A livello centrale possiamo contare su pochi medici», spiega Brizzi, «servirebbe almeno un vigile-medico per ogni comando e invece spesso ce n’è uno a contratto o messo a disposizione dalla Asl».

E se ora il lavoro di recupero dei cadaveri e terminato lassù c’è ancora molto da fare.





Si dovrà pensare alla messa in sicurezza, poi ci sarà la bonifica e parallelamente proseguirà anche l’attività di polizia giudiziaria a supporto della procura che sta indagando.

L’emergenza più grande sembra ormai alle spalle ma loro ne intravedono già un’altra che si sta avvicinando a forte velocità, quella che sicuramente esploderà la prossima estate con gli incendi boschivi, se la situazione attuale non dovesse cambiare.

Dal 1° gennaio, infatti, con la chiusura del Corpo Forestale i Vigili del Fuoco sono per legge delegati a spegnere anche gli incendi boschivi. I forestali sono passati per la maggior parte nei carabinieri (circa 7 mila), appena 352, invece, quelli al fianco dei vigili. Il Conapo ha calcolato che in piena estate esploderà il bubbone: «Come faremo a fronteggiare con 5 mila uomini in meno l’emergenza? Ci devono ridare gli uomini dell’ antincendio boschivo, andremo anche in tribunale per riottenerli».



E poi subito il pensiero ripassa a Rigopiano. «che le vittime possano riposare in pace», dice Brizzi. «Io sono inorridito dai numeri di soccorso che viaggiano quando c’è una emergenza. Se la prima telefonata fosse arrivata ad uno qualsiasi dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, sa cosa le dico? Saremmo arrivati lì non alle 4 ma in giornata. Saremmo partiti immediatamente, con gli sci, motoslitte, con l’elicottero. Con qualcosa ci sarebbero arrivati. Chi risponde alle emergenze deve essere un addetto ai lavori».

Occhio che dopo Rigopiano si «rischia» una nuova medaglia d’oro...







Alessandra Lotti