Identificato anche Stefano Feniello, il giovane inserito nella lista dei vivi

PESCARA. E alla fine la tragica notizia è arrivata anche per loro: ieri la famiglia Feniello ha saputo che Stefano non ce l’ha fatta.

Il corpo del giovane salernitano, 28 anni, originario di Valva e residente a Silvi, è stato riconosciuto ieri. Stefano si trovava al Rigopiano per festeggiare il suo ventottesimo compleanno con la fidanzata Francesca Bronzi, ritrovata viva e già tornata a casa. La coppia aveva prenotato solo per una notte poi le forti nevicate li hanno bloccati lì.

La loro vacanza era già finita, avevano la valigia in macchina, avevano pagato il conto e Stefano aveva già montato pure le catene. Aspettava solo lo spazzaneve delle 15, richiesto fin dalle 7 e che poi non è mai arrivato.

Questa settimana per la famiglia salernitana è stata una altalena continua tra dolore, gioia e ancora dolore, più straziante ancora. Senza fine. Prima la notizia della valanga, due giorni di attesa e di angoscia, così come per tutti i parenti delle 40 persone rimaste intrappolate nell’hotel maledetto.

Poi giovedì scorso la gioia per l’annunciato ritrovamento in vita di Stefano, ma anche della sua fidanza Francesca. Quando papà Alessio ha scoperto dalle parole del prefetto di Pescara che suo figlio era tra i superstiti è caduto «faccia a terra», come ha raccontato lui stesso.

Ma dalla mattina seguente, sabato, è ricominciata la lenta discesa all’inferno.







L’ATTESA INFINITA

Stefano non arriva in ospedale. La sua fidanzata sì. E anche gli altri superstiti. L’angoscia sale, il papà prova ad avere notizie, si sente impazzire, grida e urla fuori dal nosocomio dove arriva anche il vice ministro dell’Interno Bubbico che però non risponde alle sue domande.

Dov’è Stefano?

Inghiottito per la seconda volta non da macerie e neve ma da «arroganza e prepotenza», come le ha definite lui, di chi prima gli ha ridato la vita e lo ha illuso e poi lo ha lasciato senza risposte.

Solo dopo 24 ore la tragica notizia: «ci siamo sbagliati». Stefano non è stato ancora trovato.

E lì la famiglia impazzisce. Perché loro sono certi che il ragazzo fosse a pochi metri dalla fidanzata, già estratta viva.

E’ Francesca a sostenerlo. Quando è arrivata la valanga stavano tutti e due vicino al caminetto, sulle poltrone. Francesca dice di essere stata scaraventata dall’urto vicino al camino. Con la luce del telefonino, fino a quando la batteria ha resistito, ha illuminato il braccio di Stefano. E’ convinta che fosse lui perché ha riconosciuto l’orologio che gli ha regalato lei. Lo chiamava e lui si lamentava.

Quando poi sono arrivati i soccorsi la ragazza è stata invitata ad avvicinarsi al buco aperto per trarre in salvo le persone: «non sono scesi giù loro per recuperarla. Lei si è dovuta fare spazio faticosamente e poi l’hanno prelevata. I soccorritori hanno spiegato che per tenere alto il morale dei sopravvissuti ancora sepolti parlano con loro e la prima cosa che chiedono è il nome di battesimo. Così tutti hanno detto il loro. Anche Francesca ha detto il suo aggiungendo che con lui c’era anche il suo fidanzato Stefano. Forse da qui è nato l’equivoco ed il nome del ragazzo è stato inserito nella lista dei vivi anche se i soccorritori non hanno mai sentito la sua voce.

Il papà di Stefano ha raccontato di aver fatto una domanda ai soccorritori quando li ha incontrati sabato sera: «siete scesi giù a vedere se c’era Stefano?».

La risposta?

«Prima ci hanno girato intorno poi mi hanno detto ‘non lo sappiamo’. Dunque se c’era un filo di speranza per salvarlo ora non c’è più».

Il 24, martedì pomeriggio, dopo l’ispezione cadaverica su alcuni dei corpi arrivati all’ospedale di Pescara, il tragico rito del riconoscimento fotografico.

«E’ lui». Il ragazzo salernitano viene identificato da un tatuaggio e ogni speranza di miracolo svanisce per sempre. La famiglia è sfinita, esausta.







LA DOPPIA LISTA

Sul mistero dell’errore sulle condizioni di Stefano aleggia il sospetto che esistesse una doppia lista con il nome delle persone in vita in procinto di essere recuperata, una sbagliata e una corretta.

La prima lista è quella che il prefetto di Pescara, Francesco Provolo, porta con sé quando giovedì sera annuncia ai parenti chi saranno i prossimi ad arrivare in ospedale. «Stefano era il secondo della lista», ha raccontato papà Alessio, «e c’era anche la sua fidanzata Francesca».

C’è però anche una seconda lista, quella che tiene in mano la funzionaria della Protezione Civile all’uscita dall’ospedale.

Decine di giornalisti sono assiepati davanti al portone: quando Provolo esce (dopo aver incontrato i parenti e detto loro i nomi) la stampa chiede di sapere i nominativi perché «tanto ormai anche i familiari lo sanno».

Il prefetto dà l’ok ma non è lui a leggerli, delega la funzionaria: «sarà lei a darvi i 4 nomi».

La funzionaria prima sostiene di dover chiedere l’autorizzazione al suo ufficio stampa e pochi attimi dopo, visto il pressing e le contestazioni («ma chi più del prefetto deve autorizzarla?») inforca gli occhiali e legge.

La donna scandisce 5 nomi e non i 4 annunciati: «Vincenzo Forti, Edoardo Di Carlo, Giorgia Galassi, Francesca Bronzi, Giampaolo Matrone».

Nella lista, dunque, non ci sono solo i ragazzi ancora da estrarre ma anche il piccolo Edoardo già portato in ospedale.

In questa lista di sicuro non c’è Feniello ma nessuno della stampa nota l’incongruenza perché nessuno in quel momento poteva sapere cosa il prefetto avesse detto ai familiari.

Pochi minuti prima delle 24 esce un’Ansa che cita tra i superstiti anche Feniello, così come comunicato da Provolo alla famiglia. Il nome compare su tutti i giornali d’Italia e il corto circuito esplode.

A quel punto non solo papà Feniello sa che Stefano è vivo ma anche l’Italia intera e soprattutto la sua terra d’origine che gioisce.

Nessuno poteva immaginare che era solo un crudele errore fatto pagare a chi era già stato messo al tappeto.







«DOVEVANO SPOSARSI»

A Valva oggi la gente ha poca voglia di parlare. Chi lo fa ricorda quel ragazzino trasferitosi nel teramano insieme alla famiglia diversi anni fa. «Il papà di Stefano è un gran lavoratore - dice un distinto signore - qui lavorava nel settore dell'edilizia. Quando il lavoro ha cominciato a scarseggiare ha deciso di trasferirsi nella regione d'origine della moglie».

Il sindaco Vito Falcone annuncia che a Valva sarà proclamato il lutto cittadino. «Siamo in attesa degli eventi - dice - ma data la tragedia che ha colpito questo meraviglioso ragazzo di Valva proclameremo il lutto cittadino». A Valva i Feniello sono conosciuti da tutti. «Brave persone, grandi lavoratori - dice un anziano - è una tragedia per tutti noi, povero ragazzo». In piazza della Rimembranza Antonio Cuozzo ricorda: «Sono stato l'ultimo a vedere Stefano e la fidanzata Francesca qui a Valva, erano venuti nel novembre scorso. Si amavano, volevano sposarsi. L'avrebbero fatto fra qualche mese. E forse per questo motivo Stefano aveva portato qui la fidanzata, per farle conoscere i parenti e la terra dove è nato, dove vive la famiglia paterna».

«Era un ragazzo fantastico, Stefano. Buono come il pane», aggiunge l'uomo, con la voce rotta dalla commozione.







«SPERAVAMO NEL MIRACOLO»

«E' una notizia che non avrei mai voluto ricevere - dice il sindaco, Vito Falcone - eravamo consci che con il passare dei giorni le possibilità di ritrovarlo in vita diminuivano sempre più, ma la speranza di un miracolo c'è sempre stata. Purtroppo non abbiamo potuto festeggiare il suo ritorno a Valva».

Il piccolo comune del Salernitano in questi giorni si è stretto attorno alla famiglia Feniello.

Una famiglia numerosa, ben sette fratelli, molti dei quali in questi giorni sono andati a Pescara per dare sostegno ad Alessio, il papà di Stefano.

«Avevo parlato intorno alle 20,30 con Eliseo, uno zio di Stefano che lavora al Comune e che ora è a Pescara ma non aveva saputo dirmi nulla».

Ora dovrà essere fissata la data dei funerali.

«Quel giorno - dice il sindaco - proclamerò il lutto cittadino. Non faremo mancare la nostra vicinanza alla famiglia, dimostrata in questi giorni drammatici dalla nostra comunità».